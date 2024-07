Grave incidente a Rio Pusteria: auto investe anziana, ricoverata in gravi con...

Grave incidente a Rio Pusteria: auto investe anziana, ricoverata in gravi con...

L'anziana donna, 82 anni, è stata investita dall'auto mentre era in bici a Rio Pusteria: le indagini dopo l'incidente

L’incidente si è verificato attorno alle 8.30 di ieri, lunedì 22 luglio. Un’anziana donna è stata investita da un’autovettura sulla strada statale nei pressi di Rio Pusteria.

Il grave incidente a Rio Pusteria

Lo scontro tra la bici e l’auto è avvenuto lungo la strada statale a Rio Pusteria, ma al momento non è chiaro cosa abbia provocato lo scontro.

La donna, una 82enne residente in Alto Adige, è stata subito soccorsa dagli operatori sanitari del 118 e trasportata all’ospedale di Bressanone. Tuttavia, a causa delle gravi condizioni è stata poi, trasferita in quello di Bolzano.

Queste sono ore molto delicate per l’anziana donna, le gravi ferite riportate nell’impatto potrebbero mettere in serio pericolo la sua vita. Nonostante ciò, i medici stanno continuando a monitorare e a stabilizzare le sue condizioni affinché si possa evitare il peggio.

Le condizioni dell’automobilista

L’automobilista, invece, è rimasto illeso. Come previsto dalla prassi, in queste ore potrà essere sottoposto agli esami tossicologici per verificare l’eventuale presenza di sostanze alteranti nel corpo al momento dell’incidente.

Le indagini delle forze dell’ordine

Per i rilievi dell’incidente è intervenuta la polizia stradale di Brunico. Gli agenti stanno conducendo le prime indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.