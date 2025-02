Ennesimo incidente ieri sera sulla SS 93 tra Canosa e Barletta causato dalla presenza di cinghiali.

Incidente SS 93 a Canosa: cinghiali causano nuovo scontro sulla strada

Un altro incidente causato dalla presenza sulla strada di cinghiali si è verificato ieri sera, intorno alle ore 20.00 sulla SS 93 che collega Canosa a Barletta. Un auto, una Citroen C3, con a bordo una famiglia di tre persone, si è scontrata contro un cinghiale, uccidendolo. Ingenti i danni riportati dal mezzo, mentre fortunatamente non risultano persone ferite in gravi condizioni, solamente tanto spavento. Sul posto è intervenuta sia la Polizia locale di Barletta, sia gli agenti del commissariato di Polizia di Canosa.

La pericolosità della SS 93 a Canosa

La Strada Statale 93 che collega Canosa a Barletta è una delle strade più pericolose della Puglia, per la sua conformazione, per il buio, per la scarsa manutenzione e per la presenza dei cinghiali nella zona. Ricordiamo il terribile incidente, a pochi metri da dove si è verificato il sinistro di ieri sera, che ha portato via la vita a due giovanissimi ragazzi di Canosa tra il 18 e il 19 gennaio scorso.