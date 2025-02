Tragico incidente ieri alle 20 a Garbagnate Milanese, in via Peloritana: un'auto con cinque ragazzi a bordo si è capovolta.

Ieri sera, alle 19:50 circa, a Garbagnate Milanese, in via Peloritana 97, si è verificato un incidente stradale. Gli operatori sanitari sono intervenuti per soccorrere cinque giovani, rimasti feriti nel ribaltamento dell’auto su cui viaggiavano.

Milano, incidente a Garbagnate: cinque ragazzi coinvolti nello schianto, uno è grave

Una vasta mobilitazione di soccorsi ha avuto luogo ieri sera a Garbagnate Milanese: sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, tre ambulanze, due automediche e anche un’auto-infermieristica.

I feriti, due ragazze di 21 e 24 anni e tre ragazzi di 24, 25 e 26 anni, sono stati trasportati d’urgenza nei presidi ospedalieri di Niguarda e San Carlo a Milano, e San Gerardo a Monza. Uno dei feriti, in particolare, è stato riscontrato in gravi condizioni.

Milano, incidente a Garbagnate: le indagini

L’incidente è avvenuto intorno alle 20, come confermato dall’Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza (Areu). Secondo le prime indiscrezioni, sarebbero due le auto che si sono scontrate violentemente nei pressi dell’incrocio con via Cadore, dando origine a un incidente che ha coinvolto diversi giovani a bordo dei veicoli. Tuttavia, le indagini sono ancora in corso per far luce sulla vicenda. L’esatta dinamica dello schianto è ancora sotto indagine in queste ore da parte dei Carabinieri della Compagnia di Rho, intervenuti per eseguire i rilievi.