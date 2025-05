Il drammatico incidente

Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Cellatica, in provincia di Brescia, dove una bambina di soli 5 anni è rimasta gravemente ferita. L’incidente è avvenuto mentre la piccola si trovava in compagnia della madre, quando è stata investita da un’automobile in transito. La violenza dell’impatto ha sbalzato la bambina per circa 5 metri, lasciando tutti in preoccupazione per le sue condizioni.

Le circostanze dell’incidente

Le circostanze esatte che hanno portato all’incidente non sono ancora chiare. Non è stato accertato se la bambina stesse attraversando la strada in quel momento o se sia sfuggita al controllo della madre. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza stradale nella zona e sulla necessità di misure preventive per proteggere i più vulnerabili, come i bambini. La comunità è in attesa di ulteriori dettagli da parte delle autorità competenti.

Interventi di soccorso e condizioni della vittima

Dopo l’incidente, la bambina è stata immediatamente soccorsa e trasportata in elisoccorso all’ospedale di Bergamo. Le prime notizie indicano che ha riportato traumi significativi al volto e alla testa. La sua condizione è stata definita grave, e i medici stanno monitorando attentamente la situazione. La famiglia e gli amici si sono riuniti in preghiera, sperando in un rapido recupero della piccola.