Incidente stradale a Eboli, auto si schianta contro un albero: morto un uomo di 63 anni

Un imprenditore di 63 anni è morto a causa di un incidente stradale a Eboli: la sua auto si è scontrata con un albero.

Tragedia in località Sant’Andrea ad Eboli, dove nel pomeriggio di mercoledì 26 gennaio 2022 ha avuto luogo un incidente stradale in cui ha perso la vita un uomo di 63 anni. La sua auto si è schiantata contro un albero e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Eboli

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava viaggiando a bordo della sua Fiat Panda quando all’improvviso si è scontrato con un albero lungo la strada che collega Eboli a Campagna, a ridosso del Quadrivio.

Residente a Giffoni Valle Piana e imprenditore edile di professione, l’impatto è stato talmente violento da provocargli traumi e ferite fatali che hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione. Gli operatori sanitari del 118, accorsi sul posto, non hanno potuto infatti fare nulla se non constatare il suo decesso.

Ancora non è nota la motivazione dello schianto, se sia stata dovuta ad un eventuale malore del conducente, all’alta velocità o alla perdita di controllo del veicolo.

Incidente stradale a Eboli: indagini in corso

Sul luogo del sinistro sono giunti, oltre ai soccorritori, anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi utili a determinare la dinamica dell’accaduto. Costoro hanno poi informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Salerno che, dopo l’esame esterno del cadavere, ha liberato la salma permettendo così ai familiari di procedere con i funerali.