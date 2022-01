Un uomo di 37 anni è morto a casa di un incidente stradale nei pressi di Empoli: finito con l'auto fuori strada, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo.

Tragedia tra Empoli e la frazione di Martignana, dove nel tardo pomeriggio di domenica 2 gennaio 2021 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 37 anni. La sua auto è finita fuori strada e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale ad Empoli

SI fatti hanno avuto luogo intorno alle 18 in via Val d’Orme. Secondo quanto ricostruito, Leonardo Guatteri, questo il nome della vittima, si stava dirigendo nella cittadina toscana quando all’improvviso avrebbe perso il controllo della vettura sbandando e andando a finire contro il muretto di un’abitazione. Il suo corpo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e alcuni passanti gli hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’ambulanza.

I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno però potuto fare nulla se non constatare il decesso dell’uomo, nato a Scandicci e residente a Montespertoli. Troppo gravi infatti le ferite riportate durante l’impatto, che si sono rivelate fatali e hanno vanificato ogni manovra di rianimazione. Si tratta dell’unica vittima legata al sinistro, che non ha coinvolto altre auto.

Incidente stradale ad Empoli: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa che hanno chiuso il tratto interessato ed effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

A loro spetterà infatti determinare le cause dello schianto, che potrebbero essere legate alla velocità sostenuta, al fondo stradale bagnato o ad un malore del conducente.