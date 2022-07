Un motociclista di 69 anni è morto in un incidente stradale a Luni: si è scontrato con un'auto mentre viaggiava sulla sua moto.

Tragedia a Luni, comune in provincia di La Spezia, dove nel pomeriggio di lunedì 18 luglio 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 69 anni. La sua moto si è scontrata con un’auto e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Luni

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 16 sulla Variante Aurelia, a poche centinaia di metri dal confine con la Toscana, in prossimità di un incrocio non lontano dal bar Rustichini e dal Penny Market. Secondo quanto ricostruito, Michele Cacioppo (questo il nome della vittima) stava viaggiando a bordo della sua auto quando, all’improvviso, si è schiantata contro un’auto.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno purtroppo potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Classe 1953, ex poliziotto e residente a Santo Stefano Magra, le ferite da lui riportate si sono rivelate troppo gravi e hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori. A bordo dell’auto viaggiava una donna, identificata dai militari, di cui non sono note le condizioni.

Incidente stradale a Luni: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

A loro spetterà il compito di determinare i dettagli del sinistro e attribuire eventuali responsabilità.