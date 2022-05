Un motociclista è morto e sua moglie è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto a Melfi: la loro moto si è schiantata contro un'auto.

Tragedia a Melfi, comune in provincia di Potenza, dove nella serata di domenica 22 maggio 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un centauro. La sua moto si è schiantata contro un’auto e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Melfi

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 21 lungo la strada Ofantina. Secondo quanto ricostruito, una Giulietta Alfa Romeo e una moto Suzuki 650 sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale avvenuto per cause ancora da accertare. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno constatato la gravità delle ferite riportate dai due passeggeri a bordo della moto.

Nonostante i tentativi di rianimazione degli operatori, il centauro purtroppo non ce l’ha fatta e il suo cuore ha smesso di battere sul luogo del sinistro.

La moglie, che viaggiava con lui, è invece sopravvissuta e trasferita in elisoccorso all’ospedale San Carlo di Potenza dove si trova ricoverata in codice rosso. Illesi invece i cinque occupanti dell’auto.

Incidente stradale a Melfi: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco del Comando di Potenza, con il personale in servizio presso la sede distaccata di Melfi, e i Carabinieri. I primi hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti per evitare l’insorgere di incendi mentre i secondi hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto ed accertare eventuali responsabilità.