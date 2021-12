Incidente stradale ad Aci Castello, scontro tra 3 auto: morto un uomo di 78 anni

Un uomo di 78 anni è morto a causa di un incidente stradale verificatosi ad Aci Castello: la sua auto si è scontrata con altri due veicoli.

Tragedia ad Aci Castello, comune in provincia di Catania, dove nella mattinata di domenica 26 dicembre 2021 ha avuto luogo un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 78 anni. Tre in totale le auto coinvolte nel sinistro di cui si stanno indagando le dinamiche.

Incidente stradale ad Aci Castello

I fatti si sono verificati sulla strada Nazionale 114, subito dopo la frazione di Cannizzaro e poco prima di una curva. Secondo le prime ricostruzioni, tre auto tra cui una Fiat Panda e una Bmw si sono scontrate per cause ancora da accertare. Nell’impatto ha avuto la peggio un uomo di 78 anni di cui non sono ancora state diffuse le generalità.

I sanitari del 118, giunti subito sul posto dopo l’allarme, non hanno infatti potuto far altro che constatare il suo decesso sul colpo.

Troppo gravi le ferite riportate durante lo scontro, che hanno vanificato ogni sforzo di rianimazione e si sono rivelate fatali. Gli operatori hanno infine soccorso anche gli altri soggetti coinvolti nell’incidente di cui non sono però note le condizioni.

Incidente stradale ad Aci Castello: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno isolato l’area interessata per effettuare i rilievi. Lungo la strada si sono creati rallentamenti con decine di auto rimaste in fila tra i detriti sparsi lungo la carreggiata.