Incidente stradale sulla Fetrina, auto contro tir: morto un uomo di 46 anni

Un dipendente di Luxottica di 46 anni è morto a causa di un incidente stradale sulla Feltrina: la sua auto si è scontrata con un tir.

Tragedia lungo la Feltrina, dove all’alba si è verificato un incidente stradale in cui ha perso la vita un uomo di 46 anni. La sua auto si è schiantata contro un tir proveniente dalla corsia opposta e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale sulla Feltrina

I fatti hanno avuto luogo poco dopo le 5 all’altezza del cavalcavia con la strada provinciale 150 dei colli asolani, non distante dal supermercato IperTosano. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava viaggiando a bordo della sua Ford Focus quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi con un tir Scania.

Immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco, che hanno estratto il suo corpo dalle lamiere, e ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto purtroppo fare nulla per salvarlo.

Al loro arrivo l’uomo era infatti già privo di vita a causa dei gravi traumi riportati che hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione degli operatori. Residente nella zona ma di origini brasiliane, l’uomo era un dipendente di Luxottica.

Incidente stradale sulla Feltrina: traffico in tilt

Presenti sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiuso il tratto interessato alla circolazione.

Pesantissime le conseguenze al traffico della zona, con lunghe code in entrambe le direzioni di marcia.