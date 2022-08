Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle: un camion ha tamponato due auto in corrispondenza dell’uscita di Corciano. Un ferito grave.

Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle: un camion ha tamponato due auto all’altezza dell’uscita di Corciano. Una persona è rimasta ferita mentre un’altra è in pericolo di vita. La strada è stata chiusa al transito.

Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle, camion tampona due auto: un ferito è in pericolo di vita

Un drammatico incedente si è consumato sul raccordo Perugia-Bettolle, in direzione del capoluogo umbro. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, nella mattinata di lunedì 8 agosto, un autoarticolato ha tamponato due vetture che erano ferme lungo la strada in prossimità dell’uscita di Corciano. Le dinamiche dello scontro non sono ancora state riscostruite e non è noto se il tamponamento sia avvenuto a causa di una distrazione del conducente del mezzo pesante o se l’uomo sia stato colto da un malore.

Nel sinistro, sono rimaste coinvolte due persone: una è stata estratta dalle lamiere dal personale dei vigili del fuoco in collaborazione con i sanitari del 118 mentre un’altra è in gravi condizioni e risulta essere in pericolo di vita.

L’intervento di soccorsi e forze dell’ordine

In seguito alla segnalazione dell’incidente sul raccordo Perugia-Bettolle, sul posto si sono recati non solo i vigili del fuoco e i sanitari del 118 dislocati a bordo di due ambulanze ma anche la polizia stradale e gli uomini dell’Anas.

La carreggiata, intanto, è stata temporaneamente chiusa al transito in direzione Perugia con uscita obbligatoria a Mantignana.