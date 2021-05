Tragico incidente sulla Perugia-Betolle: l'auto si ribalta e giovane coppia muore sul colpo. Si tratta di Chiara Esposito e Pasquale Vozza.

Una festa della mamma che si è trasformata in tragedia per una giovane coppia campana, morta in un incidente stradale sulla Perugia-Betolle.

Incidente Perugia-Betolle, morta giovane coppia

Sognavano un futuro insieme, e sono stati uniti fino alla fine. Una fine prematura, quella di Chiara Esposito e Pasquale Vozza, giovane coppia di 33 e 36 anni.

I due innamorati viaggiavano con la loro auto in direzione Caserta, quando, per cause ancora da chiarire, l’auto si è ribaltata ed entrambi sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo. Pasquale, che era alla guida del veicolo, è morto sul colpo. Per la giovane Chiara non è servita la corsa al pronto soccorso: trasportata con l’elicottero all’ospedale Le Scotte di Siena, è morta poco dopo l’arrivo. Nonostante i tentativi dei medici, i traumi riportati dalla ragazza sono stati troppo gravi.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso e chiariere le dinamiche dell’incidente che è costato la vita ai due giovani.

Incidente Perugia-Betolle, il ricordo di Casagiove

La notizia della scomparsa dei due giovani ha sconvolto l’intera comunità di Casagiove, che ha voluto ricordare la giovane coppia con tanti messaggi di cordoglio. Chiara e Pasquale sono stati ricordati anche dal comune di Casagiove con un lungo post su Facebook.

“La città, ieri, è rimasta stordita per la notizia della prematura scomparsa, a seguito di un incidente stradale, di Pasquale Vozza e Chiara Esposito due giovani della nostra comunità -si legge sull’account Facebook del comune-. Com’è stato in passato e come sarà in futuro, ogni volta ci domandiamo: perché? Non c’è risposta. Anche chi è credente non ha soluzione a questa domanda se non un modello cui ispirarsi per dare senso al dolore. L’Amministrazione Comunale, nella sua interezza, interprete del sentimento di tutti i Casagiovesi, stringe, i genitori e i familiari dei due ragazzi, in un solo abbraccio, senza parole, perché non ne sono state inventate per tanta sofferenza”.

Incidente Perugia-Betolle, il ricordo del sindaco

Anche il sindaco, Giuseppe Vozza, ha voluto ricordare la giovane coppia in particolare suo nipote Pasquale, figlio del fratello Antonio. “La tragica morte di due giovani in un terribile incidente lascia increduli –scrive su Facebook il sindaco Giuseppe Vozza-. Il primo pensiero è per loro, per l’interruzione del loro progetto di vita, poi per i loro genitori, per lo sforzo che dovranno fare per sopravvivere, poi per i fratelli, poi per i parenti come me, ed infine per tutti quelli che li hanno conosciuti e ne hanno apprezzato le doti”.