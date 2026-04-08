Incidente sulla provinciale 15: morto un operaio di Sassari

Notte tragica sulla provinciale 15: un operaio di Sassari è morto dopo essere stato investito mentre aveva accostato

Questa notte, intorno alle 23, la strada provinciale 15 che collega Sassari a Ittiri è stata teatro di un grave incidente che ha provocato la morte di Luigi Pala, operaio di 43 anni originario di Sassari. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, l’uomo aveva fermato la propria vettura sul margine della carreggiata, probabilmente a causa di un guasto, ed è sceso dall’auto prima che sopraggiungesse un’altra macchina.

La dinamica complessiva è al centro degli accertamenti in corso.

Secondo i rilievi eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Sassari, l’operaio avrebbe attraversato la carreggiata nel momento in cui un veicolo in transito, guidato da un uomo, stava sopraggiungendo: nell’oscurità l’automobilista non sarebbe riuscito a vedere in tempo il pedone né a deviare la traiettoria.

L’investitore si è fermato immediatamente e ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118, i vigili del fuoco e i militari per i rilievi; purtroppo per la vittima non c’era più nulla da fare.

Ricostruzione della dinamica

Le prime verifiche degli inquirenti puntano a chiarire i movimenti precedenti all’impatto e le condizioni di visibilità al momento dell’episodio. Il fatto che la vettura di Luigi Pala fosse ferma sul bordo della strada fa ipotizzare un problema tecnico o un imprevisto che lo ha costretto a sostare. Nei rilievi si cercano elementi utili a definire se la posizione in cui l’auto era parcheggiata fosse chiaramente visibile e se la segnaletica o l’illuminazione avessero influito sulla capacità del conducente di notare la persona a piedi.

Condizioni di visibilità e fattori ambientali

La sera e l’oscurità rappresentano spesso variabili critiche nelle vicende stradali: il tratto della provinciale 15 non è una strada urbana e può presentare tratti meno illuminati o spalle ridotte, elementi che complicano la percezione di ostacoli e pedoni. Gli accertamenti tecnici verificheranno inoltre l’eventuale presenza di ostacoli, la segnaletica verticale e orizzontale, e le condizioni meteo-ambientali al momento dell’incidente, tutte componenti che possono influire sulla ricostruzione della dinamica.

Interventi e procedure avviate

Immediatamente dopo l’investimento l’automobilista ha chiamato i numeri di emergenza e si è fermato a prestare soccorso, mentre i soccorsi sanitari e i mezzi dei vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo dell’impatto. I carabinieri della Compagnia di Sassari hanno effettuato i rilievi tecnici necessari per raccogliere elementi utili alle indagini. La scena è stata messa in sicurezza e il traffico sul tratto è stato gestito per consentire i controlli.

Atto d’indagine e misure cautelari

La Procura di Sassari ha aperto un fascicolo per chiarire le circostanze dell’accaduto: l’auto che ha travolto Luigi Pala è stata posta sotto sequestro per le verifiche tecniche necessarie. La salma è stata trasferita all’istituto di Medicina legale di Sassari, dove nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria. Queste fasi sono fondamentali per stabilire con precisione la causa della morte e ogni responsabilità connessa all’incidente.

Prospettive investigative e riflessioni sulla sicurezza

Le indagini proseguiranno con l’analisi dei rilievi, l’esame dei mezzi coinvolti e, se necessario, le consulenze tecniche che la Procura riterrà utili. L’esito degli accertamenti fornirà elementi per comprendere se si sia trattato di un tragico incidente dovuto a fattori ambientali e tecnici o se emergano responsabilità penali. L’evento richiama inoltre l’attenzione sulla sicurezza stradale nei tratti extraurbani e sull’importanza di segnalare adeguatamente vetture in panne o persone a piedi, soprattutto nelle ore notturne, per ridurre il rischio di simili tragedie.

Per la famiglia della vittima e per la comunità locale la perdita rappresenta un momento doloroso; le autorità competenti comunicheranno gli sviluppi delle indagini non appena saranno disponibili nuovi elementi. Nel frattempo, restano al centro dell’attenzione le verifiche tecniche e medico-legali necessarie a ricostruire con precisione quanto accaduto e a definire i successivi passaggi procedurali.