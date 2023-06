Giulia Giannandrea lascia i social. Stiamo parlando della fidanzata di Matteo Di Pietro, il leader degli youtuber conosciuti come TheBorderline, che lo scorso 14 giugno si è schiantato con una SmartFour uccidendo il piccolo Manuel Proietti (5 anni). Di Pietro, in quel momento, era alla guida di una Lamborghini con i suoi amici per una challenge. Giulia ha spiegato tramite alcune dichiarazioni riportate da Repubblica: “Dopo due giorni molto difficili di minacce e insulti aspettando che i fatti si chiarissero, sono costretta a intervenire per dire che io non ero presente nell’auto dell’incidente, non sono una youtuber e sono totalmente estranea ai fatti”.

La fidanzata di Matteo Di Pietro chiude i social

Vista la situazione, Giulia ha deciso di chiudere i social affermando di essere sconvolta per la tragedia che ha coinvolto tutta la famiglia di Manuel verso cui la ragazza espresso il suo dolore. Allo stesso tempo, Giulia ha precisato di non meritare le “accuse e le minacce che ho ricevuto e sto ricevendo perché lo ripeto ancora una volta sono completamente estranea ai fatti”.

I locali frequentati dagli youtubers

Secondo le dichiarazioni di alcuni amici, Giulia era solita frequentare alcuni locali tra Casal Palocco e Infernetto assieme agli youtubers di TheBorderline. Alcuni di questi sono il bar Nerolab in via Wolf Ferrari e la gelateria Mauro’s in via Infernetto dove sembra andassero spesso a mangiare un gelato.