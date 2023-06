Pozzuoli (NA). La quiete dopo la tempesta. Dopo circa quarantotto ore di agitazione per la scomparsa della giovane ventiduenne, nella mattina di lunedì 19 giugno la stessa è stata ritrovata mentre passeggiava a Mergellina, sul Lungomare di Napoli.

Uscita di casa per fare un giro

La ragazza si chiama Chiara Rusconi. A lanciare nella giornata di domenica 18 un appello sui social relativo alla sua scomparsa è stata la sorella che, preoccupatasi non vedendola tornare, chiedeva di essere contattata per qualunque notizia che potesse riguardare la ventiduenne. Stando a quanto riportato dalla sorella di Chiara, la giovane sarebbe uscita di casa sabato 17 per «fare un giro a Napoli», senza poi fare rientro a casa.

L’appello social della sorella di Chiara

«Chiara Rusconi è alta 1.60 metri, ha i capelli castani e gli occhi azzurri. Non ha portato con sé né il cellulare, né i documenti, né le sue medicine. Indossava una maglietta nera e un pantaloncino maculato» scriveva diverse ore dopo la scomparsa la sorella su Facebook, ricevendo la solidarietà di moltissimi utenti che si sono prestati a condividere l’appello per ampliare le speranze di ritrovamento. Speranze che non sono state vane. Non sono noti al momento ulteriori dettagli circa la sparizione e i motivi della stessa.