Chi l'ha visto, scomparsa 17enne nel bresciano: l'appello della madre Maura

Un nuovo appello è stato lanciato nell’ultima parte della trasmissione di Chi l’ha visto andata in onda mercoledì 19 aprile. Questa volta ci spostiamo, a Bovezzo, nel bresciano dove una donna si è rivolta alla trasmissione per cercare la figlia 17enne Marta.

La donna si chiama Maura e ha spiegato che la figlia soffre di epilessia. La scomparsa è avvenuta nel pomeriggio del 19 aprile: “Sono ore che è fuori casa. Sono un po’ preoccupata”.

Scomparsa Marta, l’appello della madre Maura a Chi l’ha visto

La donna ha proseguito il suo racconto spiegando che Marta è epilettica ed è uscita di casa senza documenti: “Ci sono tante persone che la stanno cercando”, poi ha osservato: “Mi hanno detto – chi l’ha vista verso le 15.30-16 – che si è allontanata correndo e potrebbe aver preso qualche mezzo pubblico, anche se, non avendo soldi non so come se l’è cavata”.

“Marta torna a casa”

Non ultimo Maura ha spiegato che in precedenza si era già allontanata, ma per poche ore: “È successo con la farmacologia che la rendeva arrabbiata”. Si è rivolta nuovamente alla figlia: “Marta non è successo nulla, torna a casa”. La giovane doveva andare a lezione di canto presso l’accademia vicino a casa, poi sarebbe dovuta rincasare perché ad aspettarla ci sarebbe stata la ragazza che le avrebbe fatto fare i compiti: “Alle 17 la ragazza dei compiti mi ha detto che non c’era nessuno e allora abbiamo iniziato a cercarla”, è quanto ha dichiarato la madre.