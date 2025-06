Dalla vittoria del PSG in Champions alla tragedia: la celebrazione dei tifosi sfocia in incidenti con morti, feriti e centinaia di arresti.

La vittoria del PSG nella finale di Champions League contro l’Inter avrebbe dovuto essere un momento di festa e gioia per i tifosi francesi. Tuttavia, la celebrazione si è trasformata in una tragedia a causa di violenti incidenti che hanno provocato morti, numerosi feriti e centinaia di arresti. Questi eventi drammatici oscurano un risultato sportivo importante, mettendo in luce i pericoli legati alla gestione delle folle durante grandi manifestazioni sportive.

Ministro dell’Interno condanna gli scontri a Parigi

Il ministro dell’Interno Bruno Retailleau, in un messaggio pubblicato su X, ha espresso il suo disappunto nei confronti di coloro che, definendoli “barbari”, sono scesi in piazza a Parigi per commettere crimini e provocare la polizia. Ha inoltre sottolineato che i veri tifosi del PSG sono invece entusiasti della straordinaria prestazione della squadra. Retailleau ha dichiarato di aver chiesto alle forze di sicurezza di intervenire con fermezza, manifestando il suo pieno sostegno al prefetto di polizia e a tutti gli agenti impegnati a garantire la sicurezza pubblica.

“È inaccettabile che sia impossibile festeggiare senza temere la ferocia di una minoranza di delinquenti che non hanno alcun rispetto”.

Incidenti, due morti e arresti dopo la vittoria del Psg in Champions: gli aggiornamenti

Dalla gioia per il successo sul campo alla tragedia: la celebrazione dei tifosi francesi dopo la vittoria del Paris Saint-Germain nella finale di Champions League contro l’Inter si è trasformata in un vero e proprio caos. Secondo quanto riportato da Le Figaro, a Dax, nel dipartimento delle Landes, un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato a morte durante i festeggiamenti seguiti alla partita, mentre le cause dell’aggressione rimangono ancora ignote.

Tra le vittime, una giovane di 20 anni è morta in un incidente nel 15º arrondissement, dopo che lo scooter su cui viaggiava è stato tamponato da un’auto festante lungo la Senna.

Gli scontri hanno portato a 559 fermi, di cui 491 a Parigi, soprattutto sugli Champs-Élysées e vicino al Parco dei Principi, cuore delle celebrazioni. Sono invece 192 le persone rimaste ferite.

Gli episodi di violenza sono iniziati già durante il secondo tempo della partita, quando il PSG conduceva 2-0, in particolare nei pressi di Porte de Saint-Cloud e all’inizio degli Champs-Élysées. Alle 22 sono stati bloccati 59 individui, perlopiù in possesso di fuochi d’artificio e materiale incendiario, mentre altre nove persone sono state fermate vicino al Parco dei Principi.

Non solo Parigi: a Grenoble, un veicolo è finito contro una folla di tifosi intenti a festeggiare, ferendo quattro persone appartenenti alla stessa famiglia — due donne di 46 e 23 anni e due adolescenti di 17 anni. Due dei feriti sono in condizioni gravi. Le autorità locali hanno chiarito che non si tratterebbe di un atto volontario; il conducente, che si è presentato spontaneamente alle forze dell’ordine, avrebbe perso il controllo del mezzo.