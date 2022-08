Sta suscitando molto scalpore nel Regno Unito la vicenda di una donna gay incinta e poi mamma con 30 euro ed un kit di inseminazione “fai da te”

Resta incinta e poi diventa mamma con l’equivalente di 30 euro ed un kit di inseminazione “fai da te”: sta facendo scalpore la storia della 24enne londinese Bailey Ennis che ha scelto di fare tutto da sola ed oggi stringe tra le braccia il piccolo Lorenzo.

La ragazza non si è rivolta ad alcuna clinica dati i costi alti dell’inseminazione artificiale e dopo aver contattato un sito di donatori di sperma ha scelto la persona adatta e si è fatta spedire il kit.

Incinta e poi mamma da sola con 30 euro

Ha detto Bailey ai media del Regno Unito: “È da quando sono adolescente che desidero diventare mamma, e come donna gay ho sempre saputo che sarebbe stato un caso di inseminazione artificiale.

Poi ha spiegato che l’idea di avere un figlio da sola è stata “la scelta migliore che potesse fare”. Bailey è partita con una ricerca online: “Ho trovato una persona che aveva una buona cartella clinica ed era già stato un donatore per due coppie Lgbtq. Ci siamo scambiati dei WhatsApp e ci siamo incontrati per un caffè prima di concordare il tutto”.

“Nessun imbarazzo, è stato facile”

E poi: “È stato davvero facile.

Non c’è stato alcun imbarazzo”. Ma perché il caso ha fatto scalpore? Per il fatto che le cliniche forniscono assistenza sanitaria e tutela legale, assicurandosi cioè che il donatore rinunci a ogni diritto sul bambino. Ma Bailey ha chiarito che il donatore se vorrà “potrà conoscere Lorenzo in qualunque momento”.