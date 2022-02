Alto Adige, mamma incinta al settimo mese e positiva al Covid perde il bambino

In Alto-Adige una mamma no-vax incinta ha perso il suo feto di 7 mesi. La donna era risultata positiva al Covid, e sono in corso accertamenti.

In Alto-Adige una mamma no-vax incinta ha perso il suo feto di 7 mesi. La donna era risultata positiva al Covid, e sono in corso accertamenti.

Donna no-vax incinta perde il bambino

Tragica vicenda quella successa in Alto-Adige: una donna, gravida al settimo mese, ha perso il proprio bambino.

La futura mamma non è vaccinata e ha contratto il Covid, e per questo ora l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige ha in programma una verifica per stabilire un’eventuale correlazione tra la morte del feto e la positività della donna.

Inizialmente sia le condizioni della madre che del nascituro erano sotto controllo, ma poi la situazione è precipitata fino al sopraggiungimento della morte.

La correlazione tra Covid e morte del feto

A svolgere tutte le analisi del caso, sarà il reparto di anatomia patologica dell’ospedale di Bolzano. Per ora, è stato disposto l’esame istologico sulla placenta, come confessato da Sonia Prader, primaria del reparto di ginecologia e ostetricia di Bressanone:

«Bisogna capire, in concreto, se la causa del decesso possa essere il Covid. Secondo vari studi scientifici il rischio di imbattersi in casi come questo è 3-4 volte superiore per una mamma non vaccinata».

In caso di evidente correlazione tra la positività della madre e la perdita del bambino, si tratterebbe dell’ennesimo caso di morte durante le ultime fasi di gravidanza a causa del virus. Questo perché molte madri sono ancora scettiche sugli effetti della somministrazione del vaccino durante il periodo di gestazione, nonostante le rassicurazioni degli esperti.