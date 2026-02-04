Incontro decisivo tra Iran e Stati Uniti sul nucleare: le trattative in Oman

Venerdì in Oman iniziano le trattative sul nucleare tra Iran e Stati Uniti, un evento di notevole importanza geopolitica che potrebbe influenzare gli equilibri internazionali.

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha ufficializzato che le discussioni relative al programma nucleare iraniano si svolgeranno in Oman, creando un’importante opportunità per il dialogo tra Iran e Stati Uniti. L’incontro è previsto per venerdì mattina, alle ore 10:00 locali (06:00 GMT) a Muscat.

Questa notizia è emersa dopo che nei giorni scorsi si erano diffuse preoccupazioni riguardo a possibili ostacoli nelle trattative, principalmente dovuti a disaccordi sulla formatizzazione e sulla scelta della sede.

Tuttavia, il ministro ha espresso gratitudine verso l’Oman per l’organizzazione dell’evento.

Un contesto complesso

Le trattative arrivano in un momento delicato, con tensioni crescenti nella regione. Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ha recentemente esortato il suo ministro a condurre negoziazioni eque, sottolineando l’importanza di un approccio diplomatico. La scelta di Oman, inizialmente non prevista, ha suscitato interesse in quanto potrebbe fornire un’atmosfera neutrale e favorevole per il dialogo.

Il ruolo degli intermediari

Fonti vicine ai colloqui hanno rivelato che gli intermediari, provenienti da Qatar, Turchia ed Egitto, hanno presentato un insieme di principi fondamentali da discutere. Tra questi, un possibile impegno da parte dell’Iran a limitare significativamente l’arricchimento dell’uranio, un tema cruciale per le preoccupazioni internazionali.

Inoltre, si prevede che i colloqui includano restrizioni sull’uso di missili balistici e sulle attività militari delle forze iraniane in supporto dei gruppi alleati nella regione. Un importante diplomatico ha confermato che queste questioni sono al centro delle discussioni.

Le preoccupazioni degli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, le autorità hanno confermato la loro partecipazione ai colloqui, ribadendo che l’agenda non si limiterà al solo programma nucleare. Il segretario di Stato, Marco Rubio, ha indicato che Washington intende affrontare anche altre questioni, tra cui il supporto dell’Iran a reti di proxy nel Medio Oriente e la situazione interna dei diritti umani nel paese.

Rubio ha sottolineato come ci sia una netta discrepanza tra la leadership clericale iraniana e il popolo stesso, suggerendo che le decisioni politiche non riflettono necessariamente le volontà della popolazione. Questo aspetto potrebbe influenzare le dinamiche delle trattative.

Un passato di negoziazioni

Questo incontro non rappresenta un evento isolato; in passato ci sono stati tentativi di ripristinare il dialogo tra Iran e Stati Uniti, i quali non intrattengono relazioni diplomatiche ufficiali dal 1980. Già nel mese di giugno, i rappresentanti dei due paesi si erano riuniti a Muscat per discutere di un accordo nucleare, ma il processo si era interrotto a causa di tensioni crescenti, tra cui attacchi israeliani contro obiettivi iraniani.

In seguito, gli Stati Uniti avevano intensificato il loro coinvolgimento nel conflitto, colpendo alcuni siti nucleari iraniani. La situazione attuale solleva interrogativi su come l’evoluzione delle trattative possa influenzare le relazioni nel futuro.

Con l’avvicinarsi dell’incontro, l’attenzione internazionale si concentra su questo dialogo cruciale. Le aspettative sono alte e il mondo osserva attentamente l’esito delle trattative, sperando in un passo avanti significativo verso una maggiore stabilità nella regione.