Incriminate le attiviste di Just stop oil che hanno "sfregiato" il Van Gogh: Phobe ed Anna sono comparse presso la Westminster Magistrates’ Court

Sono state formalmente incriminate le due attiviste di Just stop oil che hanno “sfregiato” il Van Gogh: le due avevano lanciato zuppa di pomodoro contro i “Girasoli” esposti alla National Gallery di Londra, ovviamente e per fortuna protetti da una pellicola apposita.

Secondo quanto riferito dai media nel pomeriggio sono comparse presso la Westminster Magistrates’ Court.

Incriminate le attiviste di Just stop

Ma chi sono? Si tratta della 21enne londinese Phoebe Plummer e della 20enne Anna Holland, di New Castle. Dopo aver lanciato il pomodoro contro il capolavoro le due si erano anche cosparse le mani di colla per poi “appiccicarsi” alla parete sulla quale è appeso il quadro di Van Gogh”.

Phoebe ed Anna rischiano grosso

Ma cosa vogliono loro e l’associazione ambientalista in cui militano? Richiamare l’attenzione sul clima e sulla produzione di combustibili fossili. Se il dipinto è uscito indenne dall’attentato pare che la cornice abbia subito danni e la scena del blitz della coppia era stato ripreso ed era diventata virale in poco tempo. De I Girasoli ci sono cinque versioni, tutte di Van Gogh e quella presa di mira dalle attiviste, che rischiano il carcere, è stimata per un valore di circa 80 milioni di dollari.