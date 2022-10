Attivisti ecologisti lanciano zuppa di pomodoro contro il quadro “I Girasoli” di Van Gogh

Due attiviste ecologiste di “Just stop oil” hanno lanciato della zuppa di pomodoro contro il quadro "I Girasoli" di Van Gogh a Londra.

Due attiviste ecologiste di “Just stop oil” hanno lanciato della zuppa di pomodoro contro uno dei quadri più celebri di Van Gogh, alla National Gallery di Londra. Ne hanno dato notizia i media britannici e i video di quel momento hanno fatto il giro del web. Il quadro preso di mira da due giovani militanti ecologiste è “I Girasoli”. Le ragazze sono impegnate nella campagna di protesta anti-petrolio “Just stop oil” e hanno lanciato della zuppa di pomodori contro la celebre opera, che fortunatamente è protetta da un vetro.

Quest’opera è una delle cinque versioni dello stesso tema, dipinte dall’artista olandese, e la tela ha un valore stimato di 80 milioni di euro. Le due attiviste responsabili sono entrate nel museo con la t-shirt bianca con scritto Just stop oil, per poi lanciare improvvisamente la zuppa contro il quadro.

Le attiviste si sono incollate al muro

Le due attiviste si sono incollate al muro con una mano ciascuna, sotto l’opera imbrattata, e si sono fatte riprendere con le confezioni di minestra aperte.

Dopo aver compiuto l’atto, Phoebe Plummer, una delle due, ha gridato: “Cosa vi interessa di più? L’arte o la vita? Siete più interessati a proteggere un dipinto o il pianeta?“. La polizia è intervenuta e ha fatto sapere di aver arrestato le due giovani per “danni aggravati”. La campagna Just stop oil, lanciata contro i passi indietro nella politica sull’emergenza climatica, è in corso nel Regno Unito da giorni.