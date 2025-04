Indagine sull'omicidio di Chiara Poggi: ascoltata la madre di Andrea Sempio

La convocazione della madre di Andrea Sempio

Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata convocata dai carabinieri per essere ascoltata come persona informata sui fatti riguardanti l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco. L’incontro si terrà domani mattina alle 10 presso la caserma di via Moscova a Milano. Questo passaggio nell’indagine potrebbe rivelarsi cruciale per chiarire alcuni aspetti legati ai movimenti del figlio la mattina del delitto.

Dettagli sull’indagine

Gli investigatori sono particolarmente interessati agli orari degli spostamenti di Andrea Sempio e a un scontrino del posteggio di Vigevano, che il giovane ha deciso di conservare su suggerimento dei suoi genitori. Questo scontrino potrebbe fornire informazioni preziose per ricostruire la cronologia degli eventi e stabilire eventuali alibi. La madre, in una recente intervista televisiva, ha sottolineato l’importanza di questo documento, che potrebbe rivelarsi determinante per la difesa del figlio.

Il contesto dell’omicidio di Chiara Poggi

L’omicidio di Chiara Poggi ha scosso profondamente la comunità di Garlasco e ha attirato l’attenzione dei media nazionali. La giovane donna è stata trovata morta in circostanze misteriose, e da allora le indagini si sono concentrate su diversi sospettati, tra cui Andrea Sempio. La convocazione della madre rappresenta un ulteriore passo nel tentativo di fare luce su un caso che continua a sollevare interrogativi e a generare dibattiti. La testimonianza di Daniela Ferrari potrebbe fornire nuovi elementi per gli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire la verità dietro questo tragico evento.