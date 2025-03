Il contesto dell’indagine

Negli ultimi tempi, la sicurezza nazionale è diventata un tema di crescente preoccupazione, specialmente in relazione all’uso di droni non identificati. Recentemente, il pool antiterrorismo della procura di Milano, sotto la direzione di Marcello Viola, ha avviato un’indagine su un drone di sospetta origine russa. Questo velivolo ha sorvolato per cinque volte la sede dell’Ispra, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, situato sul Lago Maggiore, a Varese. La notizia è stata riportata dall’agenzia Ansa, che ha citato fonti giudiziarie.

Il ruolo dell’Ispra e delle istituzioni europee

L’Ispra non è solo un ente di ricerca ambientale, ma ospita anche il Joint Research Centre dell’Unione Europea, che si occupa di progetti legati alla sicurezza dei droni. La presenza di stabilimenti di Leonardo, un’importante azienda nel settore della difesa e della sicurezza, nelle vicinanze, aggiunge un ulteriore livello di complessità alla situazione. La combinazione di questi fattori ha spinto le autorità a considerare con serietà l’incursione del drone, che potrebbe rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale.

Prossimi passi dell’inchiesta

Secondo le informazioni disponibili, un fascicolo d’indagine sarà formalmente aperto dalla Procura di Milano lunedì prossimo. Questa azione è necessaria per valutare la natura delle attività del drone e le eventuali implicazioni legali. La Procura di Milano è competente per i reati di terrorismo nel distretto della Corte d’Appello, che include anche Varese, rendendo l’indagine ancora più rilevante. Le autorità sono chiamate a rispondere rapidamente per garantire la sicurezza dei cittadini e delle istituzioni coinvolte.