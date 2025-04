Il dramma del Monte Faito

La tragedia della funivia del Monte Faito, avvenuta il Giovedì Santo, ha scosso profondamente la comunità locale e non solo. Quattro vite sono state spezzate in un incidente che ha sollevato interrogativi inquietanti sulle misure di sicurezza e sui controlli effettuati sull’impianto. La Procura di Torre Annunziata ha avviato un’inchiesta per chiarire le cause di questo drammatico evento, ponendo l’accento sulla necessità di una risposta chiara e tempestiva.

Controlli settimanali e maltempo

Al centro delle indagini ci sono i controlli settimanali che avrebbero dovuto essere eseguiti il giorno prima del crollo. Secondo le prime ricostruzioni, questi controlli sono stati annullati a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Questo solleva interrogativi sulla gestione della sicurezza dell’impianto e sulla responsabilità di chi doveva garantire il corretto funzionamento della funivia. La Procura sta cercando di capire se ci siano state segnalazioni di malfunzionamenti ignorate, che avrebbero potuto prevenire la tragedia.

Sequestri e prove raccolte

Le autorità hanno già sequestrato i cellulari di alcuni dipendenti dell’Eav, l’ente che gestisce il servizio, e 15 faldoni di documenti. Questi materiali potrebbero fornire informazioni cruciali per comprendere le dinamiche che hanno portato al disastro. Inoltre, sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza e la scatola nera dell’impianto, strumenti fondamentali per ricostruire gli eventi che hanno preceduto il crollo. La raccolta di prove è essenziale per determinare eventuali responsabilità e per garantire che simili incidenti non si ripetano in futuro.

La reazione della comunità e delle istituzioni

La comunità locale è in lutto e chiede giustizia per le vittime di questa tragedia. Le istituzioni sono chiamate a rispondere con trasparenza e a garantire che vengano adottate tutte le misure necessarie per evitare che simili incidenti possano verificarsi in futuro. La sicurezza dei cittadini deve essere una priorità assoluta, e le indagini in corso rappresentano un passo importante verso la verità e la giustizia.