In questi giorni, il nome di Indi Gregory è rimbalzato su tutte le testate giornalistiche italiane e non solo. La neonata affetta da una terribile malattia è al centro di un caso legale tra il nostro Paese e il Regno Unito: ma quali sono le caratteristiche specifiche della sua patologia? Vediamo i sintomi e le possibili cure.

Caso Indi Gregory: sintomi e cure della malattia

“E’ una malattia mitocondriale rarissima, per la quale al momento non c’è una cura e con una limitata speranza di vita, anche con una terapia di supporto” – spiega il genetista Giuseppe Novelli, dell’Università di Roma Tor Vergata, parlando dell’aciduria combinata D,L-2-idrossiglutarica, la terribile malattia che ha colpito la piccola Indi Gregory. La bimba, al centro di un caso legale tra Italia e Regno Unito, è affetta proprio da questa patologia mitocondriale rarissima: “Nella quale viene colpito il gene chiamato SLC25A1, del quale la bambina ha ricevuto due copie mutate“. In un organismo sano il SLC25A1 è: “Un gene trasportatore, specializzato nel trasportare il citrato, fondamentale per produrre l’Atp“ – racconta ancora Novelli, ma la bimba ha ricevuto due coppie di gene mutato da entrambi i genitori.

Caso Indi Gregory: come riconoscere la malattia

Secondo gli esperti, che hanno riconosciuto questa malattia per la prima volta solo nel 2013, si tratta di una patologia progressiva che a volte può essere diagnosticata fin da quanto il soggetto è molto piccolo se per esempio è affetto da gravi crisi epilettiche. Altri sintomi riconoscibili possono essere: insufficienza respiratoria, ritardo dello sviluppo e malformazioni. “Al momento è una malattia fatale e un domani una possibile soluzione potrebbe essere nella terapia genica” – conclude il medico – “Sono in corso i primi test su una malattia simile, ma siamo a livello sperimentale e la strada è ancora lunga”.