É un bilancio drammatico quello riportato dai soccorritori intervenuti per sedare le fiamme divampate in un ospedale in India. Sono infatti deceduti almeno dieci neonati mentre altri sedici sono rimasti feriti, dopo che l’incendio, scoppiato all’improvviso, ha interessato l’unità di terapia intensiva del nosocomio.

Fiamme in un ospedale in India: morti 16 bambini

Secondo quanto riportato dai media locali il dramma si è consumato in una struttura di Jhansi per ragioni ancora da chiarire. Certo è che nell’ala dell’ospedale interessata dal rogo erano presenti 55 bambini ricoverati e per dieci di loro non c’è stato nulla da fare. Sull’episodio è intervenuto il viceministro dell’Uttar Pradesh Brajesh Pathak il quale ha sottolineato che quarantacinque bimbi sono stati salvati e curati e che sette corpi sono già stati identificati, mentre si lavora per l’identificazione degli altri tre.

Genitori e testimoni hanno dichiarato che gli allarmi antincendio installati nella struttura non si sarebbero attivati durante il rogo e le fiamme si sarebbero poi propagate molto rapidamente. Sulla vicenda è stata avviata un’inchiesta.