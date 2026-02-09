Il crollo della giostra “Tsunami” alla Surajkund International Craft Festival di Faridabad, in India, che ha causato la morte di un ispettore di polizia e il ferimento di una dozzina di persone, evidenzia come la manutenzione insufficiente e il mancato controllo delle attrazioni possano trasformare un momento di svago in una tragedia.

Il crollo di una giostra: dramma durante il Surajkund International Craft Festival

Come riportato da The Times of India, il grave incidente ha scosso la Surajkund International Craft Festival a Faridabad, nello Stato indiano di Haryana, quando una giostra in funzione si è improvvisamente rovesciata, causando feriti e una vittima. La struttura, conosciuta come “Tsunami”, è crollata nella prima serata di sabato mentre era in movimento; un video diffuso online mostra il braccio dell’attrazione iniziare a muoversi velocemente prima che un supporto si rompa e l’intera giostra cada al suolo.

Nel caos che ne è seguito, almeno una dozzina di persone hanno riportato lesioni di varia gravità, con alcuni feriti trasportati d’urgenza in ospedale per cure mediche.

India, giostra crolla in piena corsa: il video choc

Stando a quanto riportato dalla testata, tra coloro accorsi per assistere ai feriti c’era l’ispettore di polizia Jagdish Prasad, che ha perso la vita dopo essere stato colpito da un frammento della giostra mentre tentava di aiutare i visitatori intrappolati.

Le autorità locali hanno avviato un’inchiesta per determinare le cause precise del cedimento e verificare eventuali negligenze nella manutenzione e gestione dell’attrazione. Il capo della polizia di Faridabad ha assicurato che chi gestiva la giostra sarà ritenuto responsabile qualora vengano confermate carenze nei controlli di sicurezza.