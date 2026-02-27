Visita di Carney in India: un reset diplomatico tra commercio e sicurezza

Mark Carney arriva in India con l'obiettivo di ampliare i partner commerciali del Canada, finalizzare accordi su energia e tecnologia e affrontare, in modo più discreto, i nodi di sicurezza tra i due Paesi

Mark Carney, ex governatore della Banca del Canada e della Bank of England, è sbarcato in India con un’agenda che combina ambizioni economiche e delicate questioni diplomatiche. La visita mira a rinsaldare i legami bilaterali e a diversificare i mercati d’esportazione del Canada. L’attenzione è rivolta a settori strategici quali commercio, energia, tecnologia e cooperazione in materia di difesa.

Nel contesto di frizioni con gli Stati Uniti, che hanno portato a tariffe su prodotti chiave canadesi, Ottawa cerca partner alternativi. L’India si presenta come destinazione naturale per espandere scambi e attrarre investimenti. New Delhi, dal canto suo, è interessata a capitali esteri e a risorse utili alla sua rapida crescita economica.

Obiettivi economici e scambi commerciali

Al centro della missione vi è l’intento di ampliare il commercio bilaterale. Carney punta a incrementare gli scambi con l’India verso obiettivi ambiziosi per la fine del decennio. Le trattative riavviate lo scorso anno per un potenziale accordo di libero scambio rappresentano una leva principale per raggiungere questi traguardi.

L’India, definita la più dinamica tra le grandi economie, attrae risorse e capitali canadesi. Investimenti in settori come uranio, minerali critici, agricoltura e tecnologie avanzate potrebbero tradursi in un maggiore flusso di capitale. Allo stesso tempo, fondi pensione e gestori patrimoniali canadesi valutano New Delhi per la diversificazione dei portafogli.

Settori chiave e possibili intese

Tra i temi sul tavolo emergono la fornitura di uranio per l’espansione nucleare indiana, collaborazioni in intelligenza artificiale e ricerca universitaria, oltre a scambi nell’ambito dell’energia pulita e dei minerali critici. Accordi in tali ambiti potrebbero accelerare cooperazioni industriali e creare sinergie tra università e imprese.

Dimensione politica: dal gelo al dialogo ragionato

Oltre alle opportunità economiche, la visita intende riparare relazioni danneggiate in anni recenti. Un episodio violento, che aveva causato una crisi diplomatica, aveva determinato reciproche accuse e ritorsioni tra Ottawa e New Delhi. Con il cambio di strategia, il dialogo privilegia ora canali istituzionali e un approccio più misurato.

La svolta non cancella le preoccupazioni esistenti: il tema della repressione transnazionale e i rischi per attivisti rimangono presenti nelle agende di sicurezza di entrambi i Paesi. Il governo canadese punta a risolvere tali criticità mediante cooperazione d’intelligence e meccanismi giudiziari, anziché con accuse pubbliche plateali.

Strategia diplomatica e gestione delle tensioni

La nuova linea enfatizza la costruzione di canali strutturati per affrontare questioni sensibili, tra cui la tutela dei diritti umani e la lotta alla violenza politica all’estero. L’obiettivo è creare meccanismi di risposta condivisi capaci di prevenire escalation e rendere la normalizzazione meno vulnerabile a futuri incidenti.

Implicazioni regionali e prossime tappe

La tappa in India è parte di un tour nell’Indo-Pacifico che include anche Australia e Giappone. L’itinerario evidenzia la volontà canadese di rafforzare legami strategici nella regione e di costruire una rete di partenariati per ridurre la dipendenza dal mercato statunitense.

La missione ha un duplice scopo: consolidare rapporti economici promettenti e ricostruire fiducia reciproca dopo anni di attrito. Se le trattative produrranno intese concrete, Canada e India potrebbero avviare una fase di relazioni più stabile e orientata alla crescita, pur mantenendo sullo sfondo questioni di sicurezza da gestire con pragmatismo e rigore.

Prospettive per il futuro

