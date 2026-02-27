Delcy Rodríguez invoca collaborazione con Trump e sollecita la revoca delle sanzioni

Delcy Rodríguez rivolge a Donald Trump un appello per sospendere il blocco economico e avviare una nuova agenda di cooperazione, sottolineando l'impatto sulle nuove generazioni e sui salari dei lavoratori

La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha rivolto un appello diretto al presidente degli Stati Uniti, Donald trump, definendolo pubblicamente «socio e amico» e chiedendo la cessazione del blocco economico e delle sanzioni che pesano su Caracas. Il messaggio, rilanciato dai media statali e dalla televisione pubblica Vtv, è presentato come il primo passo di una volontà di riavvicinamento e di apertura a una nuova cooperazione tra i due Paesi.

La natura dell’appello e i punti chiave

Nell’intervento, Rodríguez ha sottolineato come la sospensione delle misure restrittive sia necessaria non solo per motivi politici ma anche per ragioni sociali: secondo la leader venezuelana, il blocco colpisce la gioventù e limita le opportunità dei giovani di realizzare i propri progetti di vita. Ha inoltre richiamato l’attenzione sul diritto dei lavoratori a percepire salari e redditi giusti, evidenziando come le sanzioni incidano direttamente sul tenore di vita delle famiglie.

Le rivendicazioni sociali

Il discorso ha posto al centro la dimensione sociale: la richiesta di Rodríguez non è solo geopolitica ma punta a restituire capacità di scelta e di sviluppo alle nuove generazioni. La presidente ad interim ha messo in rilievo come un allentamento delle misure economiche potrebbe tradursi in maggiori opportunità per formazione, lavoro e prospettive per i giovani, trasformando la sospensione delle sanzioni in uno strumento per la stabilità interna.

Contesto e segnali incrociati tra Caracas e Washington

La sollecitazione arriva in un quadro caratterizzato da tensioni ma anche da segnali di possibile dialogo. Negli ultimi sviluppi, infatti, il presidente Trump ha descritto il Venezuela come «nuovo amico e partner» degli Stati Uniti, espressione che ha contribuito ad alimentare l’aspettativa di un riavvicinamento diplomatico. Questo scambio di dichiarazioni apre la porta a negoziati che potrebbero ridefinire relazioni bilaterali fino a oggi marcate da provvedimenti punitivi e reciproche diffidenze.

Le implicazioni diplomatiche

Se le parole dovessero trasformarsi in azioni concrete, si tratterebbe di un cambiamento significativo nella politica estera verso Caracas. Una sospensione del regime di sanzioni richiederebbe, tuttavia, passi formali e verifiche multilaterali: la decisione influenzerebbe non solo i rapporti bilaterali ma anche i legami regionali e le posizioni di attori internazionali interessati alla stabilità dell’America Latina.

Possibili scenari futuri

L’appello di Rodríguez può essere interpretato in più modi: come un tentativo pragmatico di ottenere sollievo economico per la popolazione o come una manovra politica per legittimare un nuovo ruolo del governo venezuelano sulla scena internazionale. In entrambe le ipotesi, la chiave sarà la concretezza degli impegni. Un dialogo strutturato potrebbe prevedere misure graduali di allentamento in cambio di garanzie su temi quali diritti umani, trasparenza e accesso agli aiuti umanitari.

Barriere e opportunità

Tra le barriere figurano la diffidenza reciproca e la necessità per entrambi i Paesi di rispondere alle pressioni interne. Tuttavia, l’apertura verbale segnalata offre opportunità per costruire canali di comunicazione formali e per sperimentare strumenti di cooperazione mirati, che potrebbero partire dai settori umanitario e sanitario prima di affrontare questioni economiche più strutturali.

In definitiva, la richiesta di Delcy Rodríguez a Donald Trump rappresenta un punto di svolta potenziale: il messaggio combina un appello umanitario a favore dei giovani e dei lavoratori con un invito a ripensare gli strumenti della politica estera. Resta da vedere se le dichiarazioni daranno luogo a passi concreti capaci di riconfigurare il rapporto tra Caracas e Washington, trasformando le parole in un percorso negoziale credibile e verificabile.