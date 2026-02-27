Negoziati Usa-Iran a Ginevra: cosa è emerso e cosa resta da decidere

A Ginevra colloqui intensi tra delegazioni Usa e iraniana hanno prodotto progressi diplomatici, una proposta scritta da Teheran e l'annuncio di nuovi incontri a Vienna; permangono divergenze su arsenale balistico e dettagli delle concessioni

Colloqui tra Stati Uniti e Iran a Ginevra: progressi parziali e incertezze

La terza tornata di colloqui tra Stati Uniti e Iran, mediata dall’Oman, si è svolta a Ginevra e presenta risultati ambivalenti.

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha definito la sessione la più intensa finora. Ha segnalato il raggiungimento di nuovi progressi nel dialogo con gli americani.

Fonti internazionali e rappresentanti delle delegazioni descrivono tuttavia passi interlocutori. Non si tratta di un accordo finale, ma neppure di un fallimento netto delle trattative.

Il nucleo dei colloqui: nucleare, garanzie e proposte scritte

Al centro delle discussioni permane il programma nucleare iraniano, con l’obiettivo dichiarato di ridurre la tensione e prevenire un confronto armato.

Durante gli incontri, la delegazione iraniana ha consegnato agli interlocutori una proposta scritta che dettaglia possibili concessioni. Tra le ipotesi valutate figurano la rimozione di scorte di uranio arricchito, la sospensione temporanea delle attività di arricchimento e il mantenimento di livelli simbolici per scopi civili.

Fonti vicine alle trattative precisano che il documento è di natura esplorativa e non corrisponde a un accordo vincolante. Il contenuto preciso non è stato confermato pubblicamente, e rimane oggetto di valutazione tecnica da parte delle delegazioni.

Il ruolo delle verifiche e dell’AIEA

Sul piano tecnico, le delegazioni hanno discusso la ripresa delle ispezioni sul programma nucleare iraniano per aumentare la trasparenza. Fonti presenti alle consultazioni hanno indicato una disponibilità informale dell’Iran a sottoporsi nuovamente ai controlli dell’AIEA.

La partecipazione del direttore dell’AIEA, Rafael Grossi, ha conferito un profilo tecnico alle negoziazioni. L’obiettivo dichiarato è definire meccanismi di controllo che possano rassicurare la comunità internazionale sulla natura del programma.

Resta però irrisolta la questione dei termini e della portata delle concessioni. Le verifiche rimangono sospese fino a quando le delegazioni non chiariranno i dettagli tecnici e procedurali.

Divisioni su missili balistici e sanzioni: i limiti del negoziato

Le verifiche rimangono sospese fino a quando le delegazioni non chiariranno i dettagli tecnici e procedurali. Questo elemento condiziona ora il confronto politico sui temi più controversi.

Un ostacolo centrale deriva dalla decisione di Teheran di escludere il proprio arsenale balistico dall’ambito delle trattative. La scelta è valutata come un punto di rottura dalla Casa Bianca, che ritiene necessario affrontare anche le capacità missilistiche per una soluzione complessiva. In assenza di tale apertura, gli interlocutori occidentali segnalano limiti significativi alla fiducia reciproca.

Sul piano economico, la controparte iraniana chiede la revoca delle sanzioni che incidono sull’economia nazionale. L’amministrazione statunitense mantiene una posizione prudente sul grado e sui tempi di eventuali alleggerimenti. Le delegazioni discutono condizioni verificabili e sequenze operative prima di qualsiasi impegno formale.

Lo stallo su missili e sanzioni riduce lo spazio di manovra negoziale.

La percezione delle delegazioni USA

Fra gli inviati di Washington si è registrata una fase di delusione, in particolare nella mattinata. I principali consiglieri del presidente, indicati come responsabili delle trattative, hanno manifestato riserve sulla prima parte della giornata.

Nel pomeriggio la delegazione è tornata al tavolo, dopo un confronto interno. Questo alternarsi di fiducia e cautela riflette l'equilibrio tra l'obiettivo diplomatico di evitare il conflitto e la pressione politica domestica per risultati concreti.

Contesto strategico: posture militari e prossimi passi

Sul terreno, la situazione resta tesa a causa di movimenti militari e di dichiarazioni pubbliche reciproche che aumentano la pressione sul tavolo delle trattative.

Nel teatro operativo è stata segnalata la presenza del gruppo d'attacco con la portaerei Gerald Ford, interpretata dalle parti come un rafforzamento del dispositivo Usa nella regione. Le opzioni al vaglio dei mediatori variano da misure mirate per ottenere concessioni a piani più ampi suscettibili di incidere sul futuro politico dell'Iran; al momento nessuna linea appare definita in via definitiva.

La roadmap diplomatica: Vienna e oltre

I delegati hanno stabilito che i lavori proseguiranno la settimana successiva a Vienna, con una serie di consultazioni tecniche mirate ad approfondire i nodi emersi a Ginevra. Le consultazioni saranno incentrate su aspetti procedurali e verifiche che richiedono competenze specialistiche.

I delegati hanno stabilito che i lavori proseguiranno la settimana successiva a Vienna, con una serie di consultazioni tecniche mirate ad approfondire i nodi emersi a Ginevra. Le consultazioni saranno incentrate su aspetti procedurali e verifiche che richiedono competenze specialistiche.

Nel frattempo, entrambe le delegazioni torneranno a riferire ai rispettivi governi e valuteranno la sostenibilità politica delle proposte avanzate. La sequenza degli incontri e la natura delle proposte determineranno se i progressi potranno tradursi in un'intesa formale oppure restare passaggi interlocutori volti a ridurre la tensione sul terreno.

La sessione di Ginevra ha riavviato il dialogo su basi più tecniche, offrendo segnali incoraggianti ma non decisivi. I negoziati hanno previsto promesse di verifica e una proposta scritta da parte di Teheran, ma permangono divergenze su punti chiave come gli arsenali balistici e il regime delle sanzioni.

Le parti hanno concordato di proseguire con consultazioni tecniche a Vienna, dove si valuterà se le aperture emerse a Ginevra possono tradursi in intese pratiche. Il prossimo round rappresenta l’occasione per trasformare le intese procedurali in risultati concreti; in assenza di progressi, la distanza tra le posizioni politiche rischia di rendere più lunga la strada verso un accordo complessivo.