Indonesia, avvertita forte scossa di terremoto nella notte

Erano circa le ore 22 e 15 della serata di ieri (ora locale), quando si è verificata una violenta scossa di terremoto a largo delle coste indonesiane. L’epicentro dell’evento sismico, diversi chilometri sotto il livello del mare, potrebbe avere un raggio d’azione superiore ai 150 chilomtri.

Terremoto Indonesia, avvertite forti scosse nella notte

L’Istituto geofisico statunitense Usgs ha riferito che nella serata di ieri, lunedì 3 aprile 2023, attorno alle ore 22:15, quando nel nostro Paese erano da poco passate le 17, un violento terremoto ha scosso l’Isola di Sumatra, nell’Indonesia Occidentale. Secondo quanto riferiscono gli esperti, l’epicentro del sisma è stato registrato a circa 84 chilometri sotto il livello del mare, più precisamente a sud-ovest della città di Padangsidempuan.

La violenza del sisma in Indonesia e il rischio tsunami

Si è trattato di un evento sismico particolarmente violento: un 6.1 sulla scala Richter. Ricordiamo che qualsiasi terremoto al di sopra della soglia del 6 sulla scala Richter è da considerarsi forte e potenzialmente pericoloso per la popolazione. In particolare, un terremoto come quello verificatosi ieri in Indonesia potrebbe creare danni nel raggio di 160 chilomtri dal suo punto di epicentro. Al momento, l’agenzia di meteorologia e geofisica del Paese orientale ha affermato che non vi è stato alcun potenziale allarme tsunami.