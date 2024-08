L’influencer Lisa Marie Proteau, canadese di nascita, ha deciso di lasciare Firenze dopo 10 anni, perché ci sono troppi turisti e sta diventando difficile viverci.

L’influencer Lisa Marie Proteau: “Lascio Firenze perché ci sono troppi turisti, è difficile viverci”

Lisa Marie Proteau ha annunciato sui social network di aver deciso di lasciare Firenze. In un video su TikTok ha spiegato le ragioni che l’hanno portata a rivalutare questa città e decidere di andarsene altrove. “È difficile avere una vita a Firenze, ci sono troppi turisti” ha dichiarato l’influencer, che ha sottolineato che negli ultimi tempi non si sente più così contenta di vivere a Firenze. “Ero diventata una persona veramente negativa” ha dichiarato, spiegando che uno dei motivi erano i troppi turisti che affollavano la città.

“Ormai sappiamo tutti che c’è troppa gente a Firenze, ci sono troppi turisti. Mi dispiace anche parlarne di questa cosa, perché io prima di essere residente sono stata turista, però è veramente difficile avere una vita qui, girare in centro” ha dichiarato Lisa Marie Proteau, che si è lamentata anche della maleducazione di alcuni turisti e alcuni abitanti, che un tempo non c’era, spiegando che c’è sempre da litigare, che nessuno fa passare sulle strisce, le persone in bici si arrabbiano e la gente è molto più frustrata.

Lisa Marie Proteau: “La città è diventata troppo piccola per me”

“Io ho costruito la mia vita intorno a Firenze, il mio lavoro, ho comprato una casa, ma sento che la città è diventata troppo piccola per me” ha dichiarato Lisa Marie Proteau, sottolineando che a Milano ha notato che sono tutti più simpatici e cordiali. “Ora devo iniziare a vendere casa, capire dove voglio andare. Quando ero più piccola era più facile andare via, ora mi fa paura, sono qui da tanto ma sento il bisogno di spostarmi. Sto pensando a Milano, ma ancora non lo so” ha aggiunto l’influencer.