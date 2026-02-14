inghilterra batte scozia: il trionfo di banton rilancia le speranze nel gruppo c

Inghilterra batte la Scozia a Kolkata e mette un piede nella fase successiva

Kolkata — L’Inghilterra ha superato la Scozia con cinque wicket di margine all’Eden Gardens, consolidando la sua posizione nel Gruppo C. Una serata di grande atmosfera e luci suggestive ha fatto da cornice a una partita decisa da un mix di bowling intelligente e colpi opportuni nel momento giusto.

Tom Banton è stato la chiave della vittoria: rimasto imbattuto, ha tenuto salda la rincorsa inglese quando la tensione si faceva sentire. La squadra ha mostrato la capacità di alternare momenti di pressione difensiva a scatti offensivi ben calibrati. Con un ultimo impegno contro l’Italia sempre all’Eden Gardens, un altro successo probabilmente varrebbe il passaggio del turno.

La progressione del punteggio e i momenti decisivi

La Scozia si è fermata a 152, un totale costruito più su iniziative isolate che su partnership prolungate. L’Inghilterra ha risposto con 155-5 in 18.2 overs, chiudendo con dieci palline di anticipo. Tra i contributi utili per gli inglesi spiccano i 32 di Jacob Bethell e i 28 di Sam Curran, mentre il finale è stato siglato da Will Jacks, autore di un four e un six nelle battute decisive.

Inizio incerto, poi il controllo

L’avvio dell’Inghilterra è stato tutt’altro che tranquillo: sotto i riflettori la palla nuova ha creato movimento e i batting inglesi hanno perso due wicket in rapida successione. Phil Salt è uscito alla terza palla, eliminato da Brandon McMullen, mentre Jos Buttler è stato fatto fuori da Brad Currie. Nonostante queste uscite premature, la squadra ha trovato ritmo e lucidità, riorganizzandosi per portare a casa la vittoria.

Scelte tattiche e protagonisti del bowling

La decisione di Harry Brook di far battere la Scozia dopo il toss si è rivelata ponderata. Il reparto bowling inglese ha mostrato compattezza rispetto alla partita precedente — quando aveva subito 196 dagli West Indies — con interventi chiave di Adil Rashid e Liam Dawson. I loro break hanno spezzato le partnership scozzesi e limitato le occasioni di punteggio avversarie.

Il momento della svolta

La gara ha cambiato volto quando Dawson ha eliminato Tom Bruce, interrompendo la partnership più consistente per la Scozia che aveva visto protagonista Richie Berrington. Poco dopo Rashid ha colpito ancora con un lbw che ha messo fuori gioco il capitano scozzese. Da lì in poi la Scozia è crollata: sette wicket sono caduti per appena 39 run, partendo da 113-3, e questo parziale ha spento ogni velleità di rimonta.

Chi ha fatto la differenza

Per la Scozia il migliore è stato Richie Berrington, autore di 49 in 32 palline; la sua intesa con Tom Bruce aveva portato i compagni a un totale competitivo. Tra gli inglesi, Jofra Archer ha fornito due breakthroughs importanti mantenendo una buona disciplina di lancio. Rashid è stato il miglior bowler con 3-36, mentre Dawson ha controllato il ritmo con 2-34: insieme hanno stretto le maglie e costretto gli scozzesi a rischiare di più.

Numeri e implicazioni

L’equilibrio tra velocità e rotazione nel pacchetto di lancio inglese ha limitato le scelte dei battitori avversari e creato continui problemi alla Scozia. La vittoria, costruita su scelte tattiche e prestazioni individuali nei momenti chiave, lascia l’Inghilterra in una posizione di vantaggio nel Gruppo C e apre la strada a un’ultima partita dall’esito decisivo.

Prospettive nel Gruppo C

Con questo successo l’Inghilterra arriva all’ultimo impegno in una posizione favorevole per chiudere il discorso qualificazione. Servirà però confermare la capacità di adattamento mostrata finora: le prossime partite diranno se la squadra saprà trasformare la buona forma in un biglietto per la fase successiva.