Inghilterra, uccide il suocero della figlia per una lite sui regali di nozze

Armato di coltello, ha sfondato la porta di casa del suocero della figlia e lo ha ucciso. Una lite per i regali di nozze si è trasformata in tragedia a Birmingham, nel Regno Unito. Ahmad Alsino, 43 anni, ha affrontato il suocero della figlia e suo dentista, Mohammed Salem Ibrahim, di 55 anni, a casa sua. La tragedia si è consumata il 13 marzo scorso, ma nelle ultime ore è stato diffuso il video dell’aggressione ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del campanello di casa della vittima. La discussione tra i due è nata da alcuni gioielli ricevuti dai figli come dono di nozze.

Inghilterra, uccide il suocero della figlia: la ricostruzione

Secondo la ricostruzione, il 43enne avrebbe fatto irruzione nella casa del suocero della figlia e avrebbe anche ferito il genero, Aram Ibrahim, sopravvissuto all’attacco. Il 55enne, padre di cinque figli, purtroppo non ce l’ha fatta. L’assassino ha cercato di fuggire, ma i poliziotti lo hanno arrestato. In un altro filmato diffuso dagli inquirenti si vede la polizia che segue i movimenti del veicolo di Alsino in tutta la città prima di riuscire a fermarlo. I poliziotti hanno trovato l’arma del delitto nel portabagagli dell’auto in una busta di plastica. Giudicato colpevole di omicidio, tentato omicidio e possesso di un coltello, è stato condannato all’ergastolo. Gli inquirenti hanno spiegato che l’uomo aveva accompagnato la figlia, incinta, Lylan, a casa del suocero dove era scoppiata un’accesa lite con il suo compagno. Lui aveva già con sé il coltello.