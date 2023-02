Le innovazioni nel poker

Dal gioco originario, nato nel vecchio West, molto è cambiato e le nuove varianti nate grazie all’introduzione di Internet e della realtà virtuale hanno modificato tutto il nostro modo di vivere l’esperienza e – di conseguenza – anche il gioco tradizionale. Per capire sviluppi e sfumature, conviene definire anzitutto le regole chiave di questo gioco, poi come sia diventato una famiglia di giochi da casinò basato sulle carte e, infine, come abbia cambiato caratteristiche e sia migliorato grazie al mondo virtuale.

Le regole base delle due principali varianti

Delle tante varianti, una delle più recenti e dinamiche è, stando agli esperti del sito italiano di poker più amato per varietà e qualità dei giochi, il Blast Sit & Go. Tuttavia, prima di avventurarci nei nuovi sviluppi del gioco, occorre spiegare che esistono due varianti principali di poker che fanno la parte del leone: il poker all’italiana e il Texas Hold’em. Il primo si gioca con un mazzo di 32 carte, composto dalle carte che partono dal 7 in su fino all’asso con quattro giocatori. Se il numero di contendenti aumenta si può passare a 36 carte aggiungendo i 6. Il mazziere distribuisce cinque carte per ogni giocatore e quindi si procede con il primo giro di puntate. A prendere la parola è il primo giocatore alla sinistra del mazziere, che decide se vale la pena di mettersi a sfidare gli avversari e propone la sua puntata oppure abbandona. Gli altri accettano la sua giocata, la aumentano o si chiamano fuori. Successivamente si possono cambiare una o più carte fino a un massimo di quattro oppure rimanere con le proprie, nel qual caso si dice che si è serviti. Segue un altro giro di puntate: un momento caratterizzato dalla tensione, dallo studio dell’avversario, dai calcoli mentali. Al termine di questo esercizio di logica e psicologia si scoprono le carte. Chi ha il punteggio più alto vince.

Il gioco alla texana ha diverse fasi

L’analisi delle due varianti più diffuse, che si sono sviluppate nel corso degli anni, consente di capire che esiste un sottofondo comune. Ma ci sono anche molte sorprese in questo gioco che è scolpito nell’immaginario collettivo. Le variazioni sono aumentate ancora di più da quando il poker si è diffuso online, attraverso siti che in Italia vengono controllati dalla Adm, Agenzia dei Monopoli. Essa ha la responsabilità di autorizzare e controllare i casinò che operano su Internet. I cambiamenti imposti dalla rivoluzione digitale sono stati moltissimi e il gioco digitale è diventano giorno dopo giorno un’espressione sociale, culturale e tecnologica tra le più rilevanti del mondo contemporaneo. Ormai, come sottolineano le statistiche è il principale settore di intrattenimento a livello mondiale, sia per il budget investito sia per il tempo dedicato a questa disciplina. Un settore in continua crescita, come dimostrano anche i risultati dell’indagine realizzata da Deloitte e Luiss.

L’esperienza online ha molto da offrire

Negli ultimi anni, poi, il settore dei casinò si è evoluto in positivo. Merito della tecnologia, che ha consentito di mettere questo gioco, che un tempo era un’attività elitaria e marginale, a disposizione di tutti in qualunque momento. Ma quali sono i vantaggi del gioco on line rispetto a quello terrestre? Sono state compiute numerose indagini e l’impressione è che ci siano molteplici risposte a questa domanda. Anzitutto si può giocare da qualunque luogo, grazie alle opzioni mobili, che permettono a miliardi di persone di sfidare la sorte via cellulare. Ancora, per giocare ormai si possono usare formule di pagamento svariate, persino le criptovalute e questo consente di vivere il passatempo in totale sicurezza. Ormai, infatti, i rischi sono minimi, grazie alla trasparenza del sistema di registro online della tecnologia blockchain. E poi, come ha dimostrato anche la storia recente, agli italiani piace la moneta virtuale. In base ad alcuni dei dati che emergono dall’Osservatorio Pagamenti Contactless 2023 di SumUp, l’azienda attiva nel settore dei pagamenti digitali, da noi si tende sempre di più a pagare con la carta di credito o con il telefono. Riferisce il quotidiano esperienze remote e dal vivo, che li aiuterà a sentirsi come se fossero davvero al casinò, anche dalla comodità delle loro case.

Anche l’introduzione del poker in diretta streaming ha creato una nuova dimensione per gli appassionati, ponendo variazioni sul tema classico che un tempo sarebbero davvero state difficili da immaginare. Grazie ai siti di live streaming, non è necessario avere un canale a pagamento per guardare i tornei di poker. Strumenti come Twitch hanno permesso di aprire nuovi orizzonti e davvero moltiplicato le sensazioni e le emozioni rispetto a quanto accadeva in passato. Come se ciò non bastasse, giocare a poker sui siti on line consente di ottenere dei bonus interessanti e di sperimentare dei giochi personalizzati e offre proposte variegate per arrivare a coinvolgere tutti. Anche perché molte società utilizzano i dati acquisiti online per migliorare l’esperienza dei giocatori. In qualche modo applicano il sistema della profilazione e personalizzano giochi, bonus e temi.

Le nuove varianti che conquistano

La tecnologia, dunque, ha cambiato il modo di accedere al gioco, ma non ha fatto solo questo. Come annunciato in precedenza, attraverso le piattaforme online sono nate nuove varianti di gioco che adesso stanno andando per la maggiore. Un esempio significativo è quello della variante del Blast Sit & Go, in cui si mantiene il jackpot all’interno di un torneo Sit &Go. Tre giocatori si siedono ad un tavolo pronti ad iniziare una sfida da cui uscirà un solo vincitore. Ogni volta che si comincia una partita di Blast Sit & Go, si può sperare in montepremi importanti, pari anche a 10mila volte il buy-in. Ma come si gioca esattamente? Si tratta di una gara veloce di Texas Hold’em Sit & Go, che vede protagoniste tre persone. Per via della velocità l’emozione è notevole, ma diventa ancora superiore visto che il montepremi in palio resta un mistero fino a quando il gioco non ha inizio. Questo viene poi determinato in modo casuale. Incertezza, rapidità ed emozione sono le tre parole ideali per definire questa variante del poker, che sta facendo proseliti.

Conclusione

Lo scenario odierno è di una progressione prevedibile in un contesto di avanzamento tecnologico, dove la crescente digitalizzazione della popolazione ha permesso di reagire alla crisi, ma ha anche finito per cambiare le abitudini dei consumatori, creando un mercato completamente nuovo, ancora da scoprire.