Inps, Mor (Comitato provinciale Milano): "Da Rendiconto sociale dati importanti"

Milano, 22 gen. (Labitalia) – "E' una giornata molto importante, si offrono dati molto importanti a tutti i portatori d'interesse, alle parti sociali, alla cittadinanza. Mi sono ritrovata nelle parole del commissario straordinario. C'è una grande affinità tra Istituto, cittadinanza e impresa, abbiamo visto implementare i servizi erogati che sono a vantaggio di tutta la popolazione". Così Claudio Mor, presidente del Comitato provinciale Inps, intervenendo alla presentazione alla presentazione del Rendiconto sociale del Comitato provinciale e della direzione di coordinamento metropolitano Inps di Milano.

Mor ha quindi lanciato l'appello per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro. "La questione dei rinnovi dei contratti nazionali di lavoro che scontano in alcuni settori ritardi che non sono sostenibili non solo per chi ne è interessato ma anche per il sistema dell'Inps, quindi invito anche le parti sociali di intervenire su questo problema che ci sta attanagliando", ha concluso.

Secondo Mor per l'Inps è importante "la governance venga definita e anche di conseguenza tutti i direttori anche a livello provinciale, è importante per programmare".