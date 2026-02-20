L’Inps ha lanciato il nuovo portale della Famiglia e della Genitorialità: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Inps, presentato il nuovo portale della Famiglia e della Genitorialità

Lo scorso 17 febbraio è stato presentato il nuovo portale della Famiglia e della Genitorialità dell’Inps. In linea generale si tratta di uno spazio dove convergono le prestazioni e i servizi a disposizione dei genitori.

Il nuovo portale è stato illustrato a Palazzo Chigi dal presidente dell’Istituto, Gabriele Fava e da Eugenia Roccella, ministra per Famiglia, natalità e pari opportunità. Lo scopo di questo nuovo portale è quello di un accesso semplificato ai sostegni, con l’Inps che punta ad avere in un unico spazio oltre 40 prestazioni e 300 servizi offerti da altre pubbliche amministrazioni. Ma ora entriamo nel dettaglio.

Inps, nuovo portale della Famiglia e delle Genitorialità: tutte le informazioni utili

Come visto, l’Inps ha presentato la nuova piattaforma della Famiglia e della Genitorialità. Innanzitutto c’è da sapere che la piattaforma si articola in macro sezioni ovvero:

Servizi Inps personalizzati;

Diventare genitori;

Crescita bambino/a;

Disabilità;

Centri per la famiglia;

Servizi di prossimità “Vicino a te”.

Per accedere alla piattaforma sarà necessario l’utilizzo dell’identità digitale (Spid o Cie). Nel servizio sono presenti anche le prestazioni erogate in base all’Isee, dall’Assegno Unico Universale per i figli a carico, ai bonus per i nuovi nati, all’asilo nido, alle mamme lavoratrice ad altri bonus sociali.

All’interno della nuova piattaforma anche una sezione dedicata al congedi, sia per maternità che per paternità. Per quanto riguarda i sostegni economici, c’è la Carta acquisti “Dedicata a te”, la Carta europea della disabilità, il Reddito di libertà, l’Assegno di inclusione e varie informazioni che riguardano i lavoratori domestici, i centri per le famiglie e prestazioni per figli con disabilità.