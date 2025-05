Intervento dei vigili del fuoco per un soccorso in Diga del Piancone

Un uomo in difficoltà recuperato dai vigili del fuoco e elitrasportato in ospedale.

Un intervento tempestivo per un uomo in difficoltà

Nel pomeriggio di ieri, i vigili del fuoco di Biella, insieme ai volontari di Ponzone, sono stati chiamati a intervenire in un’emergenza che ha avuto luogo nella zona della Diga del Piancone. Un uomo, caduto in acqua, ha riportato un infortunio a una gamba, rendendo necessario un intervento rapido e coordinato.

La situazione si è rivelata complessa, richiedendo l’azione congiunta di diverse squadre di soccorso.

Le operazioni di ricerca e recupero

Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno avviato immediatamente le operazioni di ricerca. Grazie alla collaborazione con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), le squadre hanno setacciato l’area per localizzare l’uomo in difficoltà. L’elicottero Drago54, un’unità dei vigili del fuoco, ha svolto un ruolo cruciale nel recupero, individuando rapidamente la vittima e permettendo un intervento efficace. L’elicottero ha poi elitrasportato l’uomo all’ospedale di Biella, dove ha ricevuto le cure necessarie per il suo infortunio.

La sinergia tra i soccorritori

Oltre ai vigili del fuoco e al CNSAS, sul luogo dell’incidente erano presenti anche i Carabinieri della stazione di Trivero, che hanno contribuito a garantire la sicurezza dell’operazione. Questo intervento mette in luce l’importanza della collaborazione tra le diverse forze di soccorso, che, unite, riescono a rispondere in modo efficace alle emergenze. La prontezza e la professionalità dimostrate dai soccorritori hanno fatto la differenza, permettendo di salvare una vita in un momento critico.