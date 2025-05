Un atterraggio di precisione tra le rocce

Un’operazione di soccorso senza precedenti ha avuto luogo all’isola d’Elba, dove un elicottero del 118 ha effettuato un atterraggio di precisione sugli scogli per prestare aiuto a un bagnante colto da un malore. La manovra, che ha richiesto abilità e sangue freddo, è avvenuta in un contesto difficile, caratterizzato da un terreno accidentato e da condizioni meteorologiche non sempre favorevoli.

La complessità dell’intervento

Il pilota dell’elicottero ha dovuto mantenere un equilibrio precario mentre sorvolava le rocce, dimostrando una padronanza eccezionale del mezzo. “Un intervento eccezionale all’isola d’Elba tra gli scogli di Sant’Andrea a Marciana”, ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. La situazione era delicata e complessa, ma grazie alla preparazione e alla professionalità del personale coinvolto, è stato possibile raggiungere il bagnante in difficoltà.

Un ringraziamento a chi opera in situazioni critiche

Il presidente Giani ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato all’operazione: “Un grazie enorme ai medici, agli infermieri, ai tecnici, ai piloti sugli elicotteri, ai volontari e a tutto il personale del 118 e della centrale 112 impegnati”. Questo intervento non solo testimonia l’efficacia dei servizi di emergenza, ma mette in luce anche l’importanza della formazione e della preparazione in situazioni di emergenza, dove ogni secondo può fare la differenza.