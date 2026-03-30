Intervento in grotta: speleologa recuperata dopo una caduta

Il 29 marzo 2026 una speleologa è stata oggetto di un impegnativo intervento di soccorso dopo essersi infortunata all’interno della Grotta del Chiocchio, nel territorio di Spoleto. La donna si trovava a circa 100 metri di profondità quando, nel corso della progressione all’interno della cavità, è caduta per oltre 8 metri, riportando traumi che hanno reso necessario un recupero specialistico. L’operazione è stata coordinata dal Soccorso alpino e speleologico Umbria, con il contributo dei Vigili del Fuoco e dell’elisoccorso per il trasferimento ospedaliero.

Le condizioni della paziente al termine delle operazioni non sono state giudicate gravi, ma l’intervento ha richiesto metodologie avanzate e una lunga fase di estricazione: le manovre sono durate circa sei ore e hanno coinvolto numerosi tecnici e sanitari esperti nell’intervento in ambiente ipogeo. Il racconto di questa operazione mette in luce non solo la dimensione tecnica del salvataggio, ma anche la collaborazione tra compagni di escursione, squadre specialistiche e servizi di emergenza.

Composizione delle squadre e prima risposta

Allertate poco dopo le 11:00, le forze mobilitate hanno visto l’invio di quattro squadre del Soccorso alpino composte da tecnici speleologi, supportate da due sanitari specializzati per l’ambiente sotterraneo. Inoltre, altre due squadre hanno garantito il supporto esterno alla grotta per la logistica e la sicurezza delle operazioni. Sul posto erano presenti anche i Vigili del Fuoco, per coordinare eventuali esigenze esterne di accesso e assistenza tecnica. La combinazione di competenze è stata fondamentale per raggiungere la paziente in sicurezza, valutare le sue condizioni e predisporre la fase di immobilizzazione.

Triage e stabilizzazione in ambiente ipogeo

Raggiunta la speleologa, i soccorritori hanno effettuato un primo controllo sanitario e provveduto alla stabilizzazione delle eventuali lesioni, trattando anche i segni di ipotermia tipici delle condizioni sotterranee. Sono stati impiegati presidi per l’immobilizzazione e procedure specifiche per mantenere la persona in sicurezza durante la movimentazione. Successivamente la ferita è stata assicurata su una barella speleo, uno dei dispositivi essenziali per il trasporto in ambienti verticali e stretti, preparandola alla lunga fase di risalita verso l’uscita della cavità.

Tecniche e strumenti impiegati nel recupero

La rimozione della barella e della paziente ha richiesto l’utilizzo di tecniche speleologiche avanzate: i soccorritori hanno fatto ricorso a paranchi, sistemi di progressione su pozzi verticali e moschettoni speciali per superare tratti particolarmente angusti. Questi strumenti, combinati con know-how consolidato, hanno permesso di affrontare i passaggi complicati senza peggiorare le condizioni dell’infortunata. La sequenza di manovre è stata eseguita con grande attenzione alla sincronizzazione, perché un errore in una fase di trazione o di cambio assetto avrebbe potuto compromettere la sicurezza di tutti gli operatori e della paziente.

Logistica di superficie e consegna all’elisoccorso

Dopo circa sei ore di lavoro in sotterraneo, la barella è stata portata all’esterno della grotta e poi trasportata a mano fino al punto di imbarco dell’elisoccorso. L’intervento ha visto la collaborazione dei compagni di escursione che, secondo quanto riportato dal SASU, hanno fornito un supporto prezioso in più fasi dell’operazione. La donna è stata caricata sull’elicottero del 118 e trasferita all’ospedale di Terni per ulteriori accertamenti, mentre le autorità hanno confermato che le condizioni non risultavano gravi al momento del decollo.

Impatto e considerazioni sulla sicurezza in grotta

Questo episodio ricorda quanto sia importante rispettare norme di sicurezza e preparazione prima di affrontare attività di speleologia. L’ambiente ipogeo richiede competenze specifiche, equipaggiamento adeguato e, quando possibile, la presenza di più persone preparate. La vicinanza di squadre specializzate come il Soccorso alpino e speleologico Umbria e l’esistenza di procedure coordinate tra soccorritori, Vigili del Fuoco ed elisoccorso sono fattori decisivi per ridurre i rischi e garantire esiti positivi nelle operazioni di salvataggio. Un’adeguata formazione e una valutazione prudente delle condizioni sono sempre la prima linea di prevenzione.