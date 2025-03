Un principio di incendio al Castello Sforzesco

Questa mattina, un principio di incendio ha colpito il prestigioso Castello Sforzesco di Milano, uno dei simboli storici della città. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un pannello espositivo a causa di un malfunzionamento di un trasformatore. L’allerta è scattata rapidamente, e le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute prontamente per contenere la situazione.

Intervento tempestivo dei vigili del fuoco

Le operazioni di spegnimento sono state condotte con grande professionalità. I vigili del fuoco, giunti sul posto in pochi minuti, hanno messo sotto controllo le fiamme, evitando che si propagassero ad altre aree del castello. La densa coltre di fumo ha reso necessario l’intervento di evacuazione per le persone presenti all’interno della sala, garantendo la sicurezza di tutti.

Situazione sotto controllo e misure di sicurezza

Fortunatamente, non si registrano feriti o intossicati tra i visitatori e il personale del castello. Tuttavia, per garantire la sicurezza dell’area e completare le operazioni di bonifica, il Castello Sforzesco è stato interdetto al pubblico. Le autorità locali stanno monitorando la situazione per assicurarsi che non ci siano ulteriori rischi. Questo episodio mette in luce l’importanza della sicurezza nei luoghi pubblici e la prontezza delle squadre di emergenza nel gestire situazioni critiche.