Piero Canova, Direttore Generale Unicoop Tirreno: “Caro prezzi: ecco cosa succederà”

Notizie.it ha intervistato Piero Canova, Direttore Generale Unicoop Tirreno, sul cambiamento delle abitudini di acquisto dei consumatori in questi ultimi mesi, visto l’aumento dell’inflazione, e su cosa succederà alla domanda di beni, ai prezzi e agli acquisti in autunno.

“Le abitudini dei consumatori sono già cambiate: tende a comprimere da una parte l’importo della spesa, comprando l’essenziale per la giornata, e dall’altra a comprare i prodotti più economici. Ormai la contrazione del consumo è evidente”, ha spiegato Canova. “In settembre-ottobre mi aspetto un’ulteriore contrazione dei consumi delle famiglie, visto l’aumento dei costi energetici, fino a che non si tornerà a un nuovo equilibrio. Non so quando arriverà questo nuovo equilibrio, spero in autunno sia già possibile”.

