Invasione di vespisti dal mondo a Pontedera per il World Vespa Days

Roma, 19 apr. (askanews) – “La Vespa è uno stile di vita, libertà, godersi il paesaggio andando piano”.

Oltre 660 Vespa club dai cinque continenti, oltre 8.000 partecipanti registrati da 54 paesi: un’invasione di appassionati a Pontedera, in Toscana, culla della Vespa, per i World Vespa Days che quest’anno celebrano anche i 140 anni dalla nascita di uno dei simboli del made in Italy, che proprio a Pontedera viene prodotto dal 1946 dal Gruppo Piaggio. Una vera festa che prosegue fino al 21 aprile e attira anche curiosi oltre ai fan che ne hanno fatto uno stile di vita.

“Siamo partiti da Valencia abbiamo preso la nave dal porto di Barcellona per Civitavecchia. Abbiamo passato una notte a Civitavecchia e questa mattina alle 6 siamo arrivati qui”. “La Vespa è tutto. Quando la gente ti vede in sella è felice, ride, ti guarda. Anche se è un mezzo vecchio, sono contenti di vederti. È questo che rappresenta la Vespa, la gioia di vederle in giro. Insomma, la Vespa è bellissima”. “È la nostra passione, mia moglie dice che è la nostra malattia, uno inizia con una vespino 50, poi finisce che ha la collezione di tutte le vespe prodotte”….