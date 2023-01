Investito da un'auto e ucciso l'imprenditore Enzo Mei

Tragedia della sera di San Silvestro sul litorale romano, dove è stato investito da un’auto e ucciso l’imprenditore del cemento Enzo Mei.

Lo storico ex parà di Santa Severa conosciutissimo nel settore cementizio falciato a Santa Marinella. Da quanto si apprende l’84enne imprenditore è stato travolto da una vettura mentre attraversava la strada in via Rucellai.

La tragedia: investito ed ucciso Enzo Mei

I media spiegano che Mei stava tornando a casa per i festeggiamenti. Sempre da quanto trapela sulla tragedia alla guida del veicolo, una Fiat Panda, c’era un ventenne del posto.

E purtroppo quel violentissimo urto non non ha lasciato scampo ad Enzo: il tempestivo accorrere di una unità dell’Ares 118 non ha potuto salvarlo. Da una sommaria ricostruzione dell’incidente pare che l’84enne sia stato scaraventato sul cofano, avrebbe frantumato il parabrezza ed è stato lanciato sull’asfalto.

I soccorsi e l’arrivo dei carabinieri

Sul posto sono arrivati a razzo i carabinieri del nucleo radiomobile di Civitavecchia e di Santa Marinella.

I militari hanno effettuati i rilievi di rito e gestito la viabilità notturna delle ore che precedono il Capodanno. Enzo Mei era un ex paracadutista della Folgore e per lungo tempo era stato a capo di un’azienda artigianale di lavorazione del cemento molto conosciuta di Santa Severa, ora gestita dal figlio. Il sindaco Tidei ha inviato un messaggio di cordoglio ricordando il suo impegno nel mondo dello sport.