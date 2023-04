Investito mentre attraversa la strada: morto bambino di 11 anni

Il bambino ucciso aveva 11 anni ed era di origini cinesi. Il piccolo stava camminando in via Buonarroti a Monza quando, mentre attraversava la strada è stato investito da un’automobile. Alla guida della vettura c’era una donna di 50 anni.

Monza, bambino investito mentre attraversa la strada: morto a 11 anni

La tragedia è avvenuta attorno alle ore 16:30 del pomeriggio di ieri, giovedì 27 Aprile, quando un bambino di 11 anni è stato investito da una Mini Countryman mentre attraversava la strada in via Buonarroti. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora nota agli inquirenti, ma dalle prime informazioni che arrivano sembra che il piccolo sia sbucato nella carreggiata quasi dal nulla. L’investimento è avvenuto all’altezza del civico 189 e, a quanto sembra, il bambino si sarebbe buttato in strada tra le macchine in colonna. La 50enne alla guida della Mini lo ha visto all’ultimo secondo e non è riuscita a frenare in tempo.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso del bambino

Subito dopo l’incidente, sul posto è arrivato un elicottero dell’elisoccorso che ha trasportato il bambino in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Le ferite riportate nello scontro, però, si sono rivelate troppo gravi: l’undicenne è morto qualche minuto dopo essere arrivato al pronto soccorso.