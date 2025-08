‘Io sono Farah’, cosa succede nella puntata del 7 agosto? Le anticipazioni

Domani, 7 agosto 2025, andrà in onda una nuova puntata della serie tv turca: ecco cosa succederà.

Le serie tv turche stanno avendo davvero un successo impensabile, “Io sono Farah” è una di queste. Nella puntata di domani, 7 agosto 2025, che andrà in onda su Canale 5, ci sarà un incredibile colpo di scena.

Ebbene sì, Farah verrà arrestata! Tahir propone alla donna di trasferirsi da lui, al fine di stare al sicuro. Lei però deve prima tornare a casa per prendere le cose di Karim ma, qui troverà gli agenti di polizia che l’arresteranno con l’accusa di essere un’immigrata clandestina.

Nella puntata di domani, 7 agosto 2025, di “Io sono Farah“, la stessa Farah verrà arrestata con l’accusa di essere un’immigrata clandestina. A questo punto Tahir cercherà un modo per tirarla fuori di prigione il prima possibile ma, l’uomo non sa che dietro l’arresto c’è lo zampino di Mehmet, il quale vuole portare Farah a testimoniare. Senza che nessuno se lo aspetti, arriva l’ordine di rimpatriare le donne immigrate, quindi anche Farah, che viene caricata su un bus. Tahir cerca di raggiungerla assieme a Bade, e riesce a bloccare l’autobus, scontrandosi però con un poliziotto. Mehemt riesce a calmare gli animi. Una volta libera, Farah decide di tornare a casa con Tahir, con Bade che le offre servizi legali per ottenere la cittadinanza.