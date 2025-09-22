iPhone 17: il prezzo scende già dopo poche settimane. Ecco cosa aspettarsi dai prossimi mesi

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale della nuova linea iPhone 17, l’attenzione del pubblico non si concentra solo sulle novità tecniche introdotte da Apple. Sempre più consumatori, infatti, guardano con interesse all’andamento del prezzo nel tempo, valutando se convenga acquistare subito o attendere qualche mese per approfittare di eventuali ribassi. I dati storici suggeriscono che la seconda opzione potrebbe essere la più vantaggiosa.

Una gamma rinnovata, un posizionamento premium

L’evento di settembre ha confermato le aspettative: Apple ha presentato quattro nuovi modelli – iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e l’inedito iPhone 17 Air. Quest’ultimo, in particolare, rappresenta una novità assoluta all’interno della gamma, andando a sostituire il modello Plus e puntando su un design ancora più sottile, con soli 5,6 millimetri di spessore.

I prezzi iPhone 17 di lancio rispecchiano il posizionamento premium dell’azienda: 979 euro per il modello base, 1.339 euro per il Pro, 1.489 euro per il Pro Max e 1.239 euro per l’Air. Una delle novità più rilevanti è l’incremento della memoria interna di base, ora pari a 256 GB per tutte le varianti principali.

I prezzi iPhone 17: attesi cali già entro l’autunno

Le analisi basate sui cicli di mercato degli iPhone 15 e 16 permettono oggi di formulare previsioni piuttosto attendibili sull’evoluzione dei prezzi. I primi dati indicano che già entro due mesi il modello standard potrebbe subire una riduzione del 13%, con un prezzo attorno agli 850 euro. A distanza di cinque mesi, il ribasso atteso raggiungerebbe il 20%, portando il costo a circa 790 euro.

Un andamento simile, seppur più contenuto, è previsto anche per gli altri modelli. Il Pro, ad esempio, potrebbe registrare un calo iniziale più modesto (circa 45 euro nei primi due mesi), ma recuperare terreno entro la primavera, quando il prezzo potrebbe essere inferiore del 17% rispetto al listino iniziale.

Il Pro Max, invece, mostra una curva più netta: -10% dopo tre mesi, oltre 300 euro di risparmio stimato dopo sei mesi. In seguito, i prezzi dovrebbero tendere alla stabilità, mantenendo una forbice ridotta rispetto al minimo raggiunto.

Tra performance e strategia: quando conviene comprare

Con l’evoluzione delle strategie di acquisto, molti utenti hanno imparato a non farsi prendere dalla frenesia del day one. Il valore aggiunto di un acquisto posticipato, soprattutto per chi non ha esigenze urgenti, risiede nella possibilità di accedere allo stesso prodotto a condizioni economicamente più favorevoli.

La nuova configurazione base da 256 GB rappresenta sicuramente un punto a favore in fase di valutazione. Tuttavia, anche tenendo conto di questa miglioria, il confronto con gli anni passati suggerisce che i ribassi si presenteranno comunque in linea con le edizioni precedenti. La memoria più capiente non sembra infatti frenare la tendenza del mercato a ricalibrare i prezzi nei mesi successivi al lancio.

Un comportamento sempre più consapevole

La maggiore accessibilità ai dati di mercato sta trasformando le abitudini dei consumatori. Chi acquista tecnologia oggi è più attento, più informato e più propenso a monitorare l’andamento dei prezzi prima di procedere all’acquisto. La possibilità di osservare i trend, stabilire una soglia di spesa e attendere il momento giusto è diventata una parte integrante dell’esperienza d’acquisto.

Questo vale a maggior ragione per prodotti di fascia alta come gli smartphone Apple, il cui prezzo iniziale rappresenta spesso un ostacolo per molti utenti. In questo contesto, aspettare qualche settimana – o qualche mese – non è solo una scelta economica, ma una vera e propria strategia di consumo.