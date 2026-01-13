Iran e Stati Uniti: Tensioni Crescenti e Le Strategie di Trump

Iran e Stati Uniti: Tensioni Crescenti e Le Strategie di Trump

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti stanno raggiungendo livelli critici, con il presidente Trump che valuta l'adozione di misure restrittive significative, mentre la Repubblica Islamica si confronta con gravi sfide interne.

Nel contesto attuale, l’Iran si trova a fronteggiare una crescente pressione internazionale, in particolare dagli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump ha recentemente annunciato un decreto che prevede l’imposizione di dazi del 25% su qualsiasi nazione intrattenga relazioni commerciali con la Repubblica Islamica. Questa mossa segna un ulteriore passo verso l’escalation delle tensioni tra Washington e Teheran.

La situazione interna in Iran

Le violenze in Iran hanno raggiunto un livello critico, specialmente durante il fine settimana scorso. Tuttavia, il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha dichiarato che “la situazione è ora sotto totale controllo” durante un incontro con i diplomatici stranieri. Le sue affermazioni, trasmesse da Al-Jazeera, giungono nonostante il blackout di internet che ha colpito il paese per circa 86 ore.

Le cause delle manifestazioni

Araghchi ha sostenuto che le violenze siano state alimentate da “elementi armati infiltrati” tra i manifestanti e ha promesso che il governo rilascerà prove video di tali affermazioni. Secondo lui, le manifestazioni iniziali, che erano pacifiche e originate dai commercianti, sono state corrotte da atti di violenza a partire dal 1 gennaio. Nonostante le sue dichiarazioni, le critiche al regime per la repressione delle proteste continuano a crescere.

Gli attivisti stimano che oltre 500 persone siano state uccise a causa della brutalità delle forze di sicurezza, sollevando interrogativi sulla legittimità delle affermazioni del governo. Il capo della magistratura iraniana ha avvertito che non ci sarà tolleranza per coloro che incitano alla rivolta contro il regime, sottolineando una posizione dura nei confronti di dissenso e contestazione.

Le opzioni di Trump

Dal canto suo, Trump si trova a dover considerare diverse opzioni riguardo all’Iran. Durante un volo a bordo dell’Air Force One, ha riferito di avere a disposizione “opzioni molto forti” e che si sta valutando con attenzione la situazione. Ha indicato che l’Iran desidera negoziare, ma le sue azioni possono superare i limiti stabiliti. Fonti della Casa Bianca hanno rivelato che sono stati proposti piani d’intervento, che non includono attacchi militari diretti.

Strategie alternative

Il Jerusalem Post ha riportato che Trump sta considerando di supportare i manifestanti in vari modi, dal supporto informatico alla fornitura di sistemi Starlink per garantire la comunicazione tra i dissidenti. Questo approccio mira a rafforzare la posizione dei manifestanti mentre il regime si trova in una fase critica.

Da parte iraniana, il presidente del Parlamento ha avvertito che qualsiasi attacco degli Stati Uniti sarà accolto con una risposta militare, promettendo colpi diretti a siti chiave e navi americane. La tensione tra i due paesi rimane palpabile, con ogni lato pronto a difendere le proprie posizioni.

Le dichiarazioni di Khamenei e Pahlavi

Il leader supremo dell’Iran, Ali Khamenei, ha risposto alle provocazioni di Trump, affermando che la storia ha dimostrato che i despoti, come il presidente americano, vengono rovesciati quando si sentono più forti. Nel contempo, Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo scià di Persia, ha affermato che “la libertà dell’Iran è vicina” e ha esortato a unire le forze contro la Repubblica Islamica, promettendo un futuro migliore per il paese.

Pahlavi ha invitato i funzionari delle istituzioni statali a scegliere il lato del popolo piuttosto che quello del regime, suggerendo che il momento per il cambiamento è imminente. La sua visione di un futuro libero dall’oppressione del regime attuale sta guadagnando sostenitori sia all’interno che all’esterno dell’Iran.

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti si intensificano, mentre il popolo iraniano si trova a lottare non solo per i propri diritti ma anche contro un regime che appare sempre più vulnerabile. La situazione rimane fluida, con potenziali sviluppi che potrebbero cambiare drasticamente il panorama politico.