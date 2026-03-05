Iraq al buio: blackout nazionale e intercettazione di droni su Baghdad

Un'interruzione elettrica che coinvolge l'intero Iraq si aggiunge a un episodio di sicurezza nei pressi di Baghdad: due droni sono stati abbattuti e le autorità lavorano per ripristinare la fornitura

Un’ampia interruzione della corrente ha colpito l’intero territorio iracheno, lasciando al buio tutti i governatorati. Secondo una comunicazione del ministero dell’Elettricità, le squadre tecniche sono impegnate a individuare le cause e a ripristinare la fornitura, ma non sono per il momento disponibili dettagli sulle origini esatte dell’evento.

Contemporaneamente, fonti di sicurezza riferiscono che in serata sono stati intercettati e abbattuti due droni nelle vicinanze dell’aeroporto internazionale di Baghdad. Non risultano vittime e le autorità locali continuano a monitorare la situazione per possibili sviluppi.

Portata del blackout e prime reazioni

La mancanza di elettricità interessa tutti i governatorati: si tratta di un blackout su vasta scala che ha colpito infrastrutture civili e servizi. Il ministero dell’Elettricità ha reso nota la situazione senza fornire al momento un’ipotesi unica sulle cause, ma ha assicurato che tecnici e squadre di emergenza sono all’opera per ripristinare la fornitura quanto prima. In casi analoghi, le interruzioni possono derivare da guasti tecnici, sovraccarichi della rete o azioni esterne; per questo motivo le indagini puntano a escludere ogni opzione.

Impatto sulla popolazione e sui servizi

Un blackout di questa portata ha ricadute immediate sui servizi essenziali: ospedali, traffico, comunicazioni e distribuzione idrica possono subire disservizi. Le autorità locali stanno predisponendo misure di emergenza per garantire il funzionamento delle strutture più critiche e coordinano interventi mirati per le aree più colpite. La popolazione è stata invitata a mantenere la calma e a seguire le indicazioni delle istituzioni.

Incidente aereo e attività di difesa

Nella stessa serata, esplosioni sono state udite in diverse zone, tra cui Erbil, nel Kurdistan iracheno, dove sono stati attivati sistemi di difesa aerea. A Baghdad, la presenza di una base nell’aeroporto che ospita anche una struttura diplomatica statunitense ha reso l’area un punto sensibile: due droni sono stati abbattuti vicino alla pista, secondo quanto riferito da fonti di sicurezza. Al momento non si registrano vittime né danni confermati alle infrastrutture aeroportuali.

Il ruolo delle forze e le misure precauzionali

Le autorità militari e di sicurezza hanno rafforzato i controlli nell’intorno dell’aeroporto, aumentando la sorveglianza e le pattuglie. L’abbattimento dei droni è avvenuto in un contesto di tensione regionale, perciò le istituzioni rimangono in stato di allerta. Le verifiche proseguono per stabilire l’origine dei velivoli senza pilota e se si tratti di un’azione isolata o collegata ad altre operazioni nella regione.

Reazioni internazionali e indicazioni per i cittadini stranieri

In seguito agli eventi, gli Stati Uniti hanno emesso una raccomandazione ai propri cittadini presenti in Iraq, invitandoli a prendere in considerazione il lasciare temporaneamente il paese. Questo provvedimento riflette la preoccupazione per la sicurezza e la necessità di tutelare il personale diplomatico e i cittadini. Le rappresentanze estere stanno aggiornando i loro consigli di viaggio e monitorano la situazione per eventuali evacuazioni o restrizioni.

Implicazioni diplomatiche

La presenza di postazioni militari e di strutture diplomatiche nell’area aeroportuale amplifica la sensibilità dell’episodio sul piano geopolitico. Eventuali escalation potrebbero avere ripercussioni sulla stabilità locale e su rapporti tra attori regionali e internazionali. Le autorità diplomatiche invitano alla prudenza e alla consultazione delle fonti ufficiali per informazioni aggiornate.

Per ora, le priorità rimangono il ripristino del sistema elettrico e la chiarificazione di quanto avvenuto nei pressi dell’aeroporto di Baghdad. Le indagini proseguono e gli aggiornamenti ufficiali saranno fondamentali per comprendere le cause del blackout e l’origine dei droni abbattuti. Nel frattempo, la popolazione e gli osservatori internazionali restano in attesa di comunicazioni più dettagliate dalle autorità competenti.